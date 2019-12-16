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В Алматы состоялось возложение цветов к Монументу Независимости
16 Декабря 2019 10:40
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев и участники декабрьских событий 1986 года возложили цветы к монументу Независимости РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Возложение цветов в честь 28-летия Независимости прошло под торжественно-церемониальную музыку военно-духового оркестра.
Руководство города, совета ветеранов, политических партий и общественных объединений, участники декабрьских событий 1986 года, молодежные организации, а также жители города возложили цветы к главному символу Независимости на площади Республики.
В рамках мероприятия военнослужащие Алматинского регионального гарнизона прошли торжественным маршем перед участниками церемонии.
Ключевые слова: Алматы, Акимат, Видео, День Независимости ,
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