В Алматы состоялось возложение цветов к Монументу Независимости

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев и участники декабрьских событий 1986 года возложили цветы к монументу Независимости РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Возложение цветов в честь 28-летия Независимости прошло под торжественно-церемониальную музыку военно-духового оркестра.





Руководство города, совета ветеранов, политических партий и общественных объединений, участники декабрьских событий 1986 года, молодежные организации, а также жители города возложили цветы к главному символу Независимости на площади Республики.

















В рамках мероприятия военнослужащие Алматинского регионального гарнизона прошли торжественным маршем перед участниками церемонии.











