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В Алматы ожидают высокую явку на предстоящих выборах

Автор:  
Еламан Турысбеков
10 Февраля 2023, 23:45
В Алматы ожидают высокую явку на предстоящих выборах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель территориальной избирательной комиссии Алматы Айгуль Калыкова на брифинге в региональной службе коммуникаций ответила, почему в городе на выборах наблюдается низкая явка избирателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это часто задаваемый вопрос. Здесь есть несколько факторов. У нас огромный мегаполис, и количество избирателей очень большое. Количество избирателей, которые к нам приходят на выборы, иногда сопоставимо с численностью избирателей в целом отдельной области. Это тоже немаловажный фактор. Здесь также нужно более активно работать кандидатам, которые будут зарегистрированы, войдут в бюллетени. Мы думаем, что в этот раз явка будет повыше», - ответила она.

Спикер заметила, что большой интерес вызывает одномандатные округа.

«Там выдвигаются конкретные личности, узнаваемые в стране. Мы считаем, что это будет дополнительным стимулом для избирателей в день голосования прийти», - добавила она.

Напомним, 19 марта в Казахстане пройдут внеочередные выборы в Мажилис Парламента и маслихаты.


Алматы   Мажилис   Выборы   Маслихат   ЦИК  
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