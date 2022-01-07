В Алматы от рук террористов пострадали не только административные здания – Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Алматы от рук террористов пострадали не только административные здания, но и личное имущество мирных жителей. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В своем выступлении по случаю 30-летия Независимости я сказал, что именно закон и порядок являются основной гарантией благополучия нашей страны, и не только Казахстана, но и всех цивилизованных государств», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что это не означает наступления на гражданские свободы и права человека.

«Это вовсе не означает наступления на гражданские свободы и права человека – напротив, как показала трагедия Алматы и других городов Казахстана, именно несоблюдение законов, вседозволенность, анархия приводят к нарушению прав человека. В Алматы от рук террористов пострадали не только административные здания, но и личное имущество мирных жителей, не говоря уже о здоровье и жизни сотен гражданских лиц и военнослужащих», - добавил Касым-Жомарт Токаев.