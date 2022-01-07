РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:14, 07 Январь 2022 | GMT +6

    В Алматы от рук террористов пострадали не только административные здания – Глава государства

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Алматы от рук террористов пострадали не только административные здания, но и личное имущество мирных жителей. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В своем выступлении по случаю 30-летия Независимости я сказал, что именно закон и порядок являются основной гарантией благополучия нашей страны, и не только Казахстана, но и всех цивилизованных государств», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства отметил, что это не означает наступления на гражданские свободы и права человека.

    «Это вовсе не означает наступления на гражданские свободы и права человека – напротив, как показала трагедия Алматы и других городов Казахстана, именно несоблюдение законов, вседозволенность, анархия приводят к нарушению прав человека. В Алматы от рук террористов пострадали не только административные здания, но и личное имущество мирных жителей, не говоря уже о здоровье и жизни сотен гражданских лиц и военнослужащих», - добавил Касым-Жомарт Токаев.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана ЧП-2022
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:58
    Казахстанская боксерша Наталья Богданова гарантировала себе медаль Азиады
    Сегодня, 13:46
    Взрыв произошел в Анкаре
    Сегодня, 13:23
    На каких улицах Астаны ведется сроительство «ливневок»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!