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    16:40, 13 Апрель 2021 | GMT +6

    В Алматы начнут пробивать улицу Ауэзова

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в этом году начнут пробивать улицу Ауэзова. Об этом сообщил заместитель руководителя управления городской мобильности Алматы Ернур Абжахан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время проводится работа по разработке ПСД пробивки улицы Хаджимукана от проспекта Назарбаева до улицы Жамакаева, также планируется пробивка улицы Ауэзова - от Гоголя в сторону проспекта Райымбека. По пробивке Ауэзова уже имеется проектно-сметная документация. В этом году планируется полностью завершить дорожные работы», - сказал он в ходе брифинга в РСК.

    Он уточнил, что финансирование на пробивку улицы Ауэзова уже выделено. Имеется ПСД, в настоящее время проводится конкурсные процедуры. Завершение запланировано на четвертый квартал текущего года.

    Ранее в акимате рассказали о строительстве транспортной развязки на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова и пробивки проспекта Абая. Кроме того, сообщалось, что улицу Саина в Алматы планируют удлинить почти на три километра.


    Теги:
    Дороги Другие государственные органы Инфраструктурные проекты Акимат Строительство Алматы Благоустройство
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