В Алматы начнут пробивать улицу Ауэзова
«В настоящее время проводится работа по разработке ПСД пробивки улицы Хаджимукана от проспекта Назарбаева до улицы Жамакаева, также планируется пробивка улицы Ауэзова - от Гоголя в сторону проспекта Райымбека. По пробивке Ауэзова уже имеется проектно-сметная документация. В этом году планируется полностью завершить дорожные работы», - сказал он в ходе брифинга в РСК.
Он уточнил, что финансирование на пробивку улицы Ауэзова уже выделено. Имеется ПСД, в настоящее время проводится конкурсные процедуры. Завершение запланировано на четвертый квартал текущего года.
Ранее в акимате рассказали о строительстве транспортной развязки на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова и пробивки проспекта Абая. Кроме того, сообщалось, что улицу Саина в Алматы планируют удлинить почти на три километра.