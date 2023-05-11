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В Алматы компенсацию за изымаемые для строительства метро земли выплатят до конца мая

Автор:  
Еламан Турысбеков
11 Мая 2023, 13:48
В Алматы компенсацию за изымаемые для строительства метро земли выплатят до конца мая

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жителям Наурызбайского района Алматы, чьи участки попали в перечень подлежащих отчуждению земель для строительства станции метро «Калкаман», планируют выплатить компенсацию до конца мая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Один из жителей Наурызбайского района на встрече с акимом города заявил, что в связи со строительством метро акимат выкупает земли по улице Ашимова. По его словам, компенсации акимат должен был выплатить в декабре прошлого года, но затем срок перенесли на 10 мая. Однако деньги жильцы еще не получили.

Аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что оценочная работа была проведена на прошлой неделе.

«Теперь каждый из вас будет приглашен индивидуально. Вы подпишете соответствующий договор. Средства есть. Мне теперь нужны эти подписанные бумаги. После мы заплатим сразу. Я в тот раз дал поручение решить вопросы о покупке земли до конца мая», - сказал аким.

В прошлом году сообщалось о начале строительства станции метро «Калкаман», расположенной по проспекту Абая от улицы Яссауи в западном направлении до пересечения с улицей Ашимова. Планируемый срок завершения 2025 год.


Алматы   Акимат   Строительство   Ерболат Досаев  
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