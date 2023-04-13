В Алматы для пробивки улицы Жубанова выкупят 307 участков

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями заявил, что проект по пробивке улицы Жубанова будет способствовать развитию Ауэзовского района, снижению транспортной нагрузки и улучшению качества обслуживания общественным транспортом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Получено положительное заключение госэкспертизы проектно-сметной документации на пробивку улицы Жубанова от улицы Момышулы до границы города. Определены 307 участков, подлежащих выкупу, из них 50 будет выкуплено в этом году. На сегодня ведутся конкурсные процедуры по определению подрядной организации. Это будет способствовать развитию Ауэзовского района, снижению транспортной нагрузки и улучшению качества обслуживания общественным транспортом», - сказал аким на встрече с жителями Ауэзовского района.

Ранее сообщалось, что проект предполагает пробивку от Жубанова до границы города, проходит по территории Ауэзовского и Наурызбайского районов, частично по улице Сабденова. Ширина улицы составляет 40 метров, она четырехполосная.