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В Алматы арестованы главврач и врач ГКБ №4

25 Сентября 2019 11:13
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В Алматы арестованы главврач и врач ГКБ №4

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы арестованы главный врач городской клинической больницы №4 Канат Тезекбаев и врач данного медучреждения Аскар Тунгушбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Оба взяты под стражу на два месяца.

«2 сентября 2019 года постановлением специализированного межрайонного следственного суда города Алматы санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении Аскара Тунгушбаева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 ч. 3 УК РК (Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Срок содержания под стражей исчисляется с 31 августа 2019 года.

22 сентября текущего года постановлением специализированного межрайонного следственного суда города Алматы санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении Каната Тезекбаева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 ч. 3 УК РК (Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Срок содержания под стражей исчисляется с 20 сентября 2019 года», - добавили в суде», - прокомментировали в горсуде.

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Автор:

Еламан Турысбеков

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