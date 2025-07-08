В Алматинской области жители пожаловались на зловоние с базы: создана комиссия

По словам сельчан, база находится в селе Нургисы Тлендиева. На ее территории, по их утверждению, скопились пластиковые отходы, источающие сильный запах, особенно в жаркую погоду. Местные жители отмечают, что становится невозможно находиться на улице из-за зловония.

Ситуацией заинтересовались местные власти — в акимате Алматинской области уже дали официальный комментарий и сообщили о начале проверки.

По данным акимата, производственная база, расположенная по адресу Илийский район, Караойский сельский округ, улица Арман, участок № 136, принадлежит индивидуальному предпринимателю «Исматов РС». С 1 марта 2025 года базу сдали в аренду Кутанову А.С. — об этом имеется заключенный договор аренды.

— 10 июня 2025 года от жителей села поступило обращение о наличии мусора и неприятного запаха, исходящего с территории указанной базы. По данному обращению 12 июня 2025 года был направлен запрос в Илийское районное управление санитарно-эпидемиологического контроля. Из данного органа был получен ответ, что рассмотрение данного вопроса не входит в их компетенцию. Также был направлен запрос в областной департамент управления земельными ресурсами относительно целевого назначения указанного земельного участка, — ответили в пресс-службе акимата региона.

Также уточняется, что в мае 2025 года арендатор базы А. Кутанов уже был оштрафован. 4 июля в областной департамент экологии направлен еще один официальный запрос.

В связи с массовыми обращениями сельчан создали межведомственную комиссии.

— По многочисленным жалобам от жителей села Нургисы Тлендиева на предприятие по производству пластмассовых изделий, от которого исходит сильный неприятный запах, принято решение о создании межведомственной комиссии, — уточнили в акимате Алматинской области.

В состав комиссии войдут представители следующих органов:

отдела экологии;

санитарно-эпидемиологической службы;

отдела предпринимательства;

акимата сельского округа;

департамента по чрезвычайным ситуациям;

районного управления внутренних дел (РУВД);

миграционной службы.

Комиссия проведет всестороннюю проверку деятельности предприятия: будет установлен источник неприятного запаха, оценено воздействие на окружающую среду и здоровье населения, а также проверена законность функционирования самого завода.

— Кроме того, в рамках работы комиссии миграционной службой будет проведена проверка в отношении иностранных граждан, задействованных на данном предприятии, в частности граждан Китайской Народной Республики. Будет осуществлен контроль за соблюдением миграционного законодательства, проверка законности пребывания, наличия разрешений на трудовую деятельность, а также условий проживания и труда, — добавили в акимате.

По итогам работы комиссии будут приняты соответствующие меры в соответствии с действующим законодательством РК, добавили в акимате.

Ранее в Алматинской области при строительстве двух плотин были выявлены нарушения. Материалы по выявленным нарушениям по строительству плотин «Кабанды» и «Шибут» направлены на дополнительную экспертизу и будут переданы в правоохранительные органы для правовой оценки.