В Алматинской области при строительстве двух плотин выявлены нарушения

Строительство объектов, предназначенных для обеспечения аграриев поливной водой, началось в 2022 году. На сегодняшний день они готовы на 73%.

Поводом для усиленных мер стали результаты выездного мониторинга депутатов областного маслихата. По их оценке, выявленные недостатки и проблемы в строительных и монтажных работах приводят к срыву сроков и снижению качества строительства, что негативно сказывается на эффективном освоении бюджетных средств.

В ходе инспекции депутаты зафиксировали использование подрядчиком непригодного для строительства желтого грунта на объекте «Кабанды». На площадке работали лишь три человека и две единицы техники.

Фото: акимат Алматинской области

На плотине «Шибут» отсутствовало ограждение вокруг резервуара глубиной более 12 метров, что представляет потенциальную угрозу безопасности.

Подрядная организация взяла на себя дополнительные обязательства по проведению водопровода протяженностью 2200 метров для обеспечения села Шалкөде питьевой водой.

Собранные материалы направлены в управление государственного архитектурно-строительного контроля для анализа. По итогам экспертизы они будут оформлены и переданы в уполномоченные органы для принятия дальнейших мер в рамках действующего законодательства. В акимате области заверили, что контроль за реализацией проектов продолжится до полного устранения выявленных нарушений.