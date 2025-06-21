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    07:28, 21 Июнь 2025 | GMT +5

    В Алматинской области спасли мужчину из зажатого авто после ДТП

    Спасатели деблокировали мужчину из искорёженного автомобиля, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС.

    В Алматинской области спасли мужчину из зажатого авто после ДТП
    Фото: МЧС

    Спасательная операция имела место вблизи с.Долан Карасайского района Алматинской области, где на трассе столкнулись две легковые автомашины. В результате ДТП водитель одного автомобиля был зажат в своем автомобиле.

    Силами Республиканского оперативного-спасательного отряда МЧС с помощью гидравлического инструмента мужчина1981 г.р. был извлечен из автомобиля и передан сотрудникам бригаде скорой медицинской помощи.

    В МЧС напомнили о необходимости соблюдения скоростного режима — особенно в темное время суток.

    Ранее четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Павлодарской области.

    Теги:
    МЧС Спасение ДТП Регионы Казахстана Спасатели Авария
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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