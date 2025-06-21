В Алматинской области спасли мужчину из зажатого авто после ДТП

Спасательная операция имела место вблизи с.Долан Карасайского района Алматинской области, где на трассе столкнулись две легковые автомашины. В результате ДТП водитель одного автомобиля был зажат в своем автомобиле.

Силами Республиканского оперативного-спасательного отряда МЧС с помощью гидравлического инструмента мужчина1981 г.р. был извлечен из автомобиля и передан сотрудникам бригаде скорой медицинской помощи.

В МЧС напомнили о необходимости соблюдения скоростного режима — особенно в темное время суток.

Ранее четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Павлодарской области.