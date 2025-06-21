07:28, 21 Июнь 2025 | GMT +5
В Алматинской области спасли мужчину из зажатого авто после ДТП
Спасатели деблокировали мужчину из искорёженного автомобиля, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС.
Спасательная операция имела место вблизи с.Долан Карасайского района Алматинской области, где на трассе столкнулись две легковые автомашины. В результате ДТП водитель одного автомобиля был зажат в своем автомобиле.
Силами Республиканского оперативного-спасательного отряда МЧС с помощью гидравлического инструмента мужчина1981 г.р. был извлечен из автомобиля и передан сотрудникам бригаде скорой медицинской помощи.
В МЧС напомнили о необходимости соблюдения скоростного режима — особенно в темное время суток.
Ранее четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Павлодарской области.