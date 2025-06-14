РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:12, 14 Июнь 2025 | GMT +5

    Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Павлодарской области

    По информации медиков, на место направили две бригады скорой помощи, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дтп
    Фото скриншот из любительского видео

    В ДП Павлодарской области сообщили, что вызов поступил 13 июня ближе к 5 часам вечера. Авария с участием трех автомобилей произошла на 118 километре трассы Павлодар - Астана, вблизи Экибастуза. 

    - На место аварии было направлено две бригады скорой помощи. Всего четверо пострадавших: девочка 2009 года рождения и мужчины 1970, 1994 и 1998 годов рождения. Все доставлены в Экибастузскую городскую больницу, - сообщили в павлодарской областной станции скорой медицинской помощи.

    В полиции отметили, назначена проверка. 

    Напомним, в Акмолинской области два человека погибли в результате ДТП с участием лошади. 

     

    Теги:
    ДТП Полиция Павлодарская область
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
    Сейчас читают