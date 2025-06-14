Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Павлодарской области

В ДП Павлодарской области сообщили, что вызов поступил 13 июня ближе к 5 часам вечера. Авария с участием трех автомобилей произошла на 118 километре трассы Павлодар - Астана, вблизи Экибастуза.

- На место аварии было направлено две бригады скорой помощи. Всего четверо пострадавших: девочка 2009 года рождения и мужчины 1970, 1994 и 1998 годов рождения. Все доставлены в Экибастузскую городскую больницу, - сообщили в павлодарской областной станции скорой медицинской помощи.

В полиции отметили, назначена проверка.

Напомним, в Акмолинской области два человека погибли в результате ДТП с участием лошади.