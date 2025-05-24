В Алматинской области спасатели спустили туристов с трехтысячной высоты

Получившая сигнал о помощи группа Республиканского оперативно-спасательного отряда вместе с кинологическим расчетом выдвинулась в горы Заилийского Алатау.

Держа юных туристов на связи и зная примерное их местонахождение, спасатели вскоре обнаружили заявителей и помогли им спуститься с трехтысячной высоты Космостанции.

Ребята в медицинской помощи не нуждались и были благополучно переданы родителям, с благодарностью ожидавшим их у подножья гор.

Ранее сообщалось, что в горах Алматы течением реки унесло школьницу.

Канатные дороги на «Шымбулаке» закрыли до 2 июня.