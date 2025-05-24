В Алматинской области спасатели спустили туристов с трехтысячной высоты
Накануне утром два молодых человека поднялись в горы в Бостандыкском районе Алматинской области, но из-за дождя не смогли спуститься самостоятельно, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Получившая сигнал о помощи группа Республиканского оперативно-спасательного отряда вместе с кинологическим расчетом выдвинулась в горы Заилийского Алатау.
Держа юных туристов на связи и зная примерное их местонахождение, спасатели вскоре обнаружили заявителей и помогли им спуститься с трехтысячной высоты Космостанции.
Ребята в медицинской помощи не нуждались и были благополучно переданы родителям, с благодарностью ожидавшим их у подножья гор.
Ранее сообщалось, что в горах Алматы течением реки унесло школьницу.
Канатные дороги на «Шымбулаке» закрыли до 2 июня.