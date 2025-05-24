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    09:19, 24 Май 2025 | GMT +5

    В Алматинской области спасатели спустили туристов с трехтысячной высоты

    Накануне утром два молодых человека поднялись в горы в Бостандыкском районе Алматинской области, но из-за дождя не смогли спуститься самостоятельно, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    В Алматинской области спасатели спустили туристов с трехтысячной высоты
    Фото: скрин из видео МЧС

    Получившая сигнал о помощи группа Республиканского оперативно-спасательного отряда вместе с кинологическим расчетом выдвинулась в горы Заилийского Алатау.

    Держа юных туристов на связи и зная примерное их местонахождение, спасатели вскоре обнаружили заявителей и помогли им спуститься с трехтысячной высоты Космостанции.

    Ребята в медицинской помощи не нуждались и были благополучно переданы родителям, с благодарностью ожидавшим их у подножья гор.

    Ранее сообщалось, что в горах Алматы течением реки унесло школьницу.

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    Теги:
    МЧС Горы Алматинская область Алматы
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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