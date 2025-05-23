РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:49, 23 Май 2025 | GMT +5

    Канатные дороги на «Шымбулаке» закрыли до 2 июня

    Жителей и гостей Алматы предупредили о временном закрытии канатных дорог на горнолыжном курорте «Шымбулак», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Шымбулак
    Фото: Kazinform

    – Завтра, 24 мая, канатная дорога ККД-4 не будет работать. Канатные дороги «Медеу-Шымбулак», «Комби-1» и «Комби-2» закрыты на профилактические работы до 2 июня, – рассказали в горном курорте.

    Курорт откроется на летний сезон с 2 июня.

    Также сообщается, что 24 мая с 09:00 до 14:00 будет полностью перекрыта автомобильная дорога до курорта и обратно.

    Администрация просит гостей учитывать эти ограничения при планировании своего отдыха и поездок.

    Напомним, ранее в горах Алматы течением реки унесло школьницу.

    Теги:
    Шымбулак Туризм Горы Курорт
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают