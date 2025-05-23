Канатные дороги на «Шымбулаке» закрыли до 2 июня

– Завтра, 24 мая, канатная дорога ККД-4 не будет работать. Канатные дороги «Медеу-Шымбулак», «Комби-1» и «Комби-2» закрыты на профилактические работы до 2 июня, – рассказали в горном курорте.

Курорт откроется на летний сезон с 2 июня.

Также сообщается, что 24 мая с 09:00 до 14:00 будет полностью перекрыта автомобильная дорога до курорта и обратно.

Администрация просит гостей учитывать эти ограничения при планировании своего отдыха и поездок.

Напомним, ранее в горах Алматы течением реки унесло школьницу.