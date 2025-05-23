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    11:20, 23 Май 2025 | GMT +5

    Опасная фотосессия: в горах Алматы течением реки унесло школьницу

    15-летняя школьница из Алматы во время фотосессии упала в реку в ущелье Аюсай — ее унесло течением примерно на 500 метров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    в горах Алматы течением реки унесло школьницу
    Фото: Служба 109

    По данным Службы спасения Алматы, 22 мая в 15:35 на номер 109 поступило сообщение о том, что в ущелье Аюсай течением горной реки Проходная унесло девочку-подростка. На место происшествия оперативно выехали спасатели КСП «БАУ». В районе проводились поисково-спасательные работы.

    в горах Алматы течением реки унесло школьницу
    Фото: Служба 109

    — В 15:56 спасателями на расстоянии около 500 метров перед плотиной, в речке Проходная ученица была спасена из воды, в сознании. На месте оказана первая медицинская помощь, после передана бригаде службы скорой помощи, — сообщили в пресс-службе Службы спасения.

    в горах Алматы течением реки унесло школьницу
    Фото: Служба 109

    Выяснилось, что 15-летняя ученица 9 класса средней школы №96 Алмалинского района, находясь вместе с одноклассниками (18 человек) и классным руководителем на фотосессии, поскользнулась и упала в речку.

    Ранее в области Жетысу нашли тело пропавшего военнослужащего, который сорвался в реку при попытке переправиться по железному тросу. Его унесло сильным течением. 

    Теги:
    ДЧС Дети Происшествия, ЧС Алматы школа
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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