Опасная фотосессия: в горах Алматы течением реки унесло школьницу

По данным Службы спасения Алматы, 22 мая в 15:35 на номер 109 поступило сообщение о том, что в ущелье Аюсай течением горной реки Проходная унесло девочку-подростка. На место происшествия оперативно выехали спасатели КСП «БАУ». В районе проводились поисково-спасательные работы.

Фото: Служба 109

— В 15:56 спасателями на расстоянии около 500 метров перед плотиной, в речке Проходная ученица была спасена из воды, в сознании. На месте оказана первая медицинская помощь, после передана бригаде службы скорой помощи, — сообщили в пресс-службе Службы спасения.

Фото: Служба 109

Выяснилось, что 15-летняя ученица 9 класса средней школы №96 Алмалинского района, находясь вместе с одноклассниками (18 человек) и классным руководителем на фотосессии, поскользнулась и упала в речку.

Ранее в области Жетысу нашли тело пропавшего военнослужащего, который сорвался в реку при попытке переправиться по железному тросу. Его унесло сильным течением.