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    18:11, 15 Май 2025 | GMT +5

    Пытался переправиться через реку на тросе – в Жетысу нашли тело военнослужащего

    В Кербулакском районе области Жетысу нашли тело пропавшего военнослужащего, который сорвался в реку при попытке переправиться по железному тросу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    в Жетысу нашли тело военнослужащего
    Фото: ДЧС области Жетысу

    – 15 мая в Кербулакском районе области Жетысу, в 15 километрах ниже по течению от места происшествия, спасателями оперативно-спасательного отряда ДЧС было обнаружено и извлечено из воды тело мужчины. На момент обнаружения он находился частично в одежде. Тело передано сотрудникам полиции, назначена судебно-медицинская экспертиза, – сообщили в пресс-службе ДЧС области Жетысу.

    По данным ДЧС, поисково-спасательные работы велись в течение нескольких суток в сложных природных и погодных условиях. Всего в операции были задействованы 98 человек и 22 единицы техники, в том числе силы ДЧС, представители военной полиции, департамента полиции, местных исполнительных органов, лесного хозяйства, воинских частей и родственники пропавшего.

    Поиски велись в два этапа: в активной фазе задействовались беспилотники и другие специальные средства для интенсивных поисков, а в пассивной – осуществлялся мониторинг районов возможного исчезновения, береговой линии, островов и мелководий, а также проводились опросы очевидцев.

    Напомним, на распространившемся в Сети видео видно, как мужчина пытается перейти реку, но срывается. Его унесло сильным течением. Все происходящее на видео сняли его друзья.

    Ранее в департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщили, что 10 мая около 14:00 в районе села Коксу мужчина 1989 года рождения сорвался в реку при попытке переправиться по железному тросу. 

    Теги:
    ДЧС Происшествия, ЧС Область Жетысу
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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