Пытался переправиться через реку на тросе – в Жетысу нашли тело военнослужащего

– 15 мая в Кербулакском районе области Жетысу, в 15 километрах ниже по течению от места происшествия, спасателями оперативно-спасательного отряда ДЧС было обнаружено и извлечено из воды тело мужчины. На момент обнаружения он находился частично в одежде. Тело передано сотрудникам полиции, назначена судебно-медицинская экспертиза, – сообщили в пресс-службе ДЧС области Жетысу.

По данным ДЧС, поисково-спасательные работы велись в течение нескольких суток в сложных природных и погодных условиях. Всего в операции были задействованы 98 человек и 22 единицы техники, в том числе силы ДЧС, представители военной полиции, департамента полиции, местных исполнительных органов, лесного хозяйства, воинских частей и родственники пропавшего.

Поиски велись в два этапа: в активной фазе задействовались беспилотники и другие специальные средства для интенсивных поисков, а в пассивной – осуществлялся мониторинг районов возможного исчезновения, береговой линии, островов и мелководий, а также проводились опросы очевидцев.

Напомним, на распространившемся в Сети видео видно, как мужчина пытается перейти реку, но срывается. Его унесло сильным течением. Все происходящее на видео сняли его друзья.

Ранее в департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщили, что 10 мая около 14:00 в районе села Коксу мужчина 1989 года рождения сорвался в реку при попытке переправиться по железному тросу.