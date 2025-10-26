В Алматинской области широко отметили День Республики

День Республики в Алматинской области традиционно отмечают масштабно и торжественно. Во всех районах региона прошли церемонии подъема Государственного Флага, которые объединили тысячи граждан под символом независимости и единства Казахстана.

Фото: акимат Алматинской области

Главное торжество прошло в областном центре Алматинской области — в Конаеве. Под почетным караулом прошло исполнение государственного гимна, который проникновенно исполнил народный артист Казахстана Талгат Кузембаев. Над центральной площадью был поднят Государственный штандарт.

Фото: акимат Алматинской области

Затем состоялось торжественное собрание, на котором с поздравлением выступил аким области Марат Султангазиев.

— 25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете, и именно с этого начался путь к независимости. Этот день объединяет всех казахстанцев, символизируя независимость и государственность, — сказал он.

Глава региона вручил государственные награды жителям Алматинской области, которые вносят свой вклад в социально-экономическое развитие не только региона, но и страны в целом.

Фото: акимат Алматинской области

Также состоялось вручение наград от Ассамблеи народа Казахстана.

Во время торжественного мероприятия были вручены ключи от квартиры народному артисту Казахстана, художественному руководителю оркестра «Ақжауын». Секену Турысбеку. Этот подарок, сделанный компанией «Элитстрой», стал признанием его вклада в развитие национальной культуры.

Фото: акимат Алматинской области

Кульминацией празднования Дня Республики стал концерт на центральной площади с участием звезд отечественной эстрады, который завершился ярким шоу дронов, проходившим впервые в Алматинской области. Сотни беспилотников поднимутся в небо, создавая тематические световые образы и композиции.

Напомним, ранее Глава государства поздравил казахстанцев с Днем Республики и принял участие в церемонии поднятия Государственного флага.