В Алматинской области приостановили экспорт мяса
Фермеры Алматинской области не могут экспортировать мясную продукцию, передает корреспондент агентства Kazinform.
Причиной называют нестабильность цен на внутреннем рынке.
Об этом сообщил специалист управления сельского хозяйства Алматинской области Димаш Сыдыков.
По его словам, в этом году в стране планировалось увеличить экспорт мяса. Однако все еще нет возможности отправлять продукцию за рубеж.
— Причина — нестабильность цен на внутреннем рынке. Цены на мясо выросли, также значительно подорожали корма и сено. В этом году Карасайский район намерен поставить на рынок 28 тысяч тонн говядины. Сейчас в районе насчитывается более 24 тысяч голов крупного рогатого скота. Количество крупных хозяйств растет, при этом прирост поголовья скота остается неравномерным, — сообщил Димаш Сыдыков.
По словам спикера, в прошлом году в области было экспортировано 223 тонны мяса от почти 10 тысяч голов крупного рогатого скота. Большая часть продукции экспортировали в соседний Узбекистан. В настоящее время экспорт приостановлен — квоты не выданы, кроме того, в пригородных селах не хватает пастбищ.
Цены на сено также резко выросли. Это подтверждают и сами фермеры. По словам владельца крестьянского хозяйства Жаика Манасбаева, экспорт выгоден. Даже если дороже всего на 100 тенге — это уже плюс.
— Сейчас в Казахстане засуха, сильно подорожали корма и сено. Но, несмотря на это, мы продолжаем работать. У нас есть все условия, чтобы экспортировать. Мы можем это делать. Потому что казахстанское мясо — самое вкусное, — говорит фермер.
Ранее Министерство сельского хозяйства сообщало, что цена на мясо сайгака составит 1600 тенге за килограмм в Казахстане.