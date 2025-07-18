В Алматинской области приостановили экспорт мяса

Причиной называют нестабильность цен на внутреннем рынке.

Об этом сообщил специалист управления сельского хозяйства Алматинской области Димаш Сыдыков.

По его словам, в этом году в стране планировалось увеличить экспорт мяса. Однако все еще нет возможности отправлять продукцию за рубеж.

— Причина — нестабильность цен на внутреннем рынке. Цены на мясо выросли, также значительно подорожали корма и сено. В этом году Карасайский район намерен поставить на рынок 28 тысяч тонн говядины. Сейчас в районе насчитывается более 24 тысяч голов крупного рогатого скота. Количество крупных хозяйств растет, при этом прирост поголовья скота остается неравномерным, — сообщил Димаш Сыдыков.

По словам спикера, в прошлом году в области было экспортировано 223 тонны мяса от почти 10 тысяч голов крупного рогатого скота. Большая часть продукции экспортировали в соседний Узбекистан. В настоящее время экспорт приостановлен — квоты не выданы, кроме того, в пригородных селах не хватает пастбищ.

Цены на сено также резко выросли. Это подтверждают и сами фермеры. По словам владельца крестьянского хозяйства Жаика Манасбаева, экспорт выгоден. Даже если дороже всего на 100 тенге — это уже плюс.

— Сейчас в Казахстане засуха, сильно подорожали корма и сено. Но, несмотря на это, мы продолжаем работать. У нас есть все условия, чтобы экспортировать. Мы можем это делать. Потому что казахстанское мясо — самое вкусное, — говорит фермер.

Ранее Министерство сельского хозяйства сообщало, что цена на мясо сайгака составит 1600 тенге за килограмм в Казахстане.