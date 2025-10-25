РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    16:25, 25 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Алматы в честь Дня Республики подняли Государственный флаг

    В торжественной церемонии, прошедшей на площадке у ледового катка «Медеу», принял участие аким Алматы Дархан Сатыбалды, передает агентство Kazinform.

    а
    Фото: акимат Алматы

    Также присутствовали общественные и культурные деятели, депутаты маслихата, члены Общественного совета, представители неправительственных и молодежных организаций, известные спортсмены, а также жители и гости города.

    а
    Фото: акимат Алматы

    Поднятие Государственного флага традиционно сопровождалось исполнением Государственного гимна под аккомпанемент военно-духового оркестра. Высота флагштока составляет 40 метров, размер флага — 7 на 14 метров.

    а
    Фото: акимат Алматы

    Напомним, накануне Дня Республики аким города Дархан Сатыбалды вручил государственные награды от имени Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

    а
    Фото: акимат Алматы

    Среди награжденных — алматинцы, внесшие значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны. Также во Дворце Республики состоялся праздничный концерт.

    а
    Фото: акимат Алматы

    Отметим, что сегодня в Алматы проходят различные мероприятия, в том числе патриотическая акция «Атамекен» перед Дворцом Республики, ярмарка ремесленников и художников на улице Жибек жолы, экологические акции и другие мероприятия.

    а
    Фото: акимат Алматы

    Кроме того, в 18:00 на телебашне «Кок-Тобе» будет включена праздничная архитектурная подсветка в честь Дня Республики.

    Теги:
    Праздник День Республики Госсимволы РК Алматы Флаг Казахстана
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
