В Алматы в честь Дня Республики подняли Государственный флаг

Также присутствовали общественные и культурные деятели, депутаты маслихата, члены Общественного совета, представители неправительственных и молодежных организаций, известные спортсмены, а также жители и гости города.

Поднятие Государственного флага традиционно сопровождалось исполнением Государственного гимна под аккомпанемент военно-духового оркестра. Высота флагштока составляет 40 метров, размер флага — 7 на 14 метров.

Напомним, накануне Дня Республики аким города Дархан Сатыбалды вручил государственные награды от имени Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Среди награжденных — алматинцы, внесшие значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны. Также во Дворце Республики состоялся праздничный концерт.

Отметим, что сегодня в Алматы проходят различные мероприятия, в том числе патриотическая акция «Атамекен» перед Дворцом Республики, ярмарка ремесленников и художников на улице Жибек жолы, экологические акции и другие мероприятия.

Кроме того, в 18:00 на телебашне «Кок-Тобе» будет включена праздничная архитектурная подсветка в честь Дня Республики.