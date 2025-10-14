РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:35, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Алматы тестируют систему распознавания лиц в местах массового отдыха

    В Алматы запустили пилотный проект по внедрению системы видеоаналитики в местах массового отдыха горожан, в том числе увеселительных заведениях, передает корреспондент агентства Kazinform.

    п
    кадр из видео

    Современные интеллектуальные системы установлены в 12 увеселительных заведениях, где ранее чаще всего фиксировались преступления и правонарушения. Камеры оснащены функцией распознавания лиц и автоматического реагирования на внештатные ситуации: драки, скопления людей, агрессивное поведение, а также мелкие нарушения общественного порядка, включая курение в неположенных местах.

    По словам начальника департамента полиции Алматы Арыстангани Заппарова, эффект от внедрения технологии уже заметен.

    — С момента запуска системы в этих заведениях не зафиксировано ни одного преступления. Алгоритмы помогают своевременно выявлять лиц, находящихся в розыске, в том числе пропавших без вести. Это яркий пример того, как современные технологии помогают обеспечивать безопасность граждан, — отметил он.

    п
    кадр из видео

    Видеосистема интегрирована с городским центром оперативного управления, что позволяет полиции оперативно реагировать на угрозы.

    Проект пока находится на пилотной стадии. В дальнейшем планируется распространить систему на все увеселительные заведения, а также парки, рынки, торговые центры и спортивные объекты.

    Напомним, в Алматы группа мужчин избила 18-летнего парня. Инцидент произошел перед кафе на улице Толе би.

    Теги:
    Видеонаблюдение Полиция Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают