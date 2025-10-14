В Алматы тестируют систему распознавания лиц в местах массового отдыха

Современные интеллектуальные системы установлены в 12 увеселительных заведениях, где ранее чаще всего фиксировались преступления и правонарушения. Камеры оснащены функцией распознавания лиц и автоматического реагирования на внештатные ситуации: драки, скопления людей, агрессивное поведение, а также мелкие нарушения общественного порядка, включая курение в неположенных местах.

По словам начальника департамента полиции Алматы Арыстангани Заппарова, эффект от внедрения технологии уже заметен.

— С момента запуска системы в этих заведениях не зафиксировано ни одного преступления. Алгоритмы помогают своевременно выявлять лиц, находящихся в розыске, в том числе пропавших без вести. Это яркий пример того, как современные технологии помогают обеспечивать безопасность граждан, — отметил он.

кадр из видео

Видеосистема интегрирована с городским центром оперативного управления, что позволяет полиции оперативно реагировать на угрозы.

Проект пока находится на пилотной стадии. В дальнейшем планируется распространить систему на все увеселительные заведения, а также парки, рынки, торговые центры и спортивные объекты.

Напомним, в Алматы группа мужчин избила 18-летнего парня. Инцидент произошел перед кафе на улице Толе би.