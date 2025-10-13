РУ
телерадиокомплекс президента РК
    13:27, 13 Октябрь 2025

    В Алматы группа мужчин избила 18-летнего парня: полиция возбудила уголовное дело

    Инцидент произошел в ночь с 11 на 12 октября, передает корреспондент агентства Kazinform.

    кадр из видео

    По словам матери пострадавшего, перед кафе на улице Толе би ее 18-летнего сына избила группа пьяных мужчин.

    – После первого удара сын упал без сознания, а они продолжали бить его и наносить удары по голове. Из 15 нападавших, по имеющимся данным, задержаны только трое. Я требую, чтобы все участники нападения были найдены и привлечены к ответственности по закону, – рассказала женщина.

    Сейчас пострадавший находится в больнице.

    В департаменте полиции Алматы прокомментировали инцидент.

    По факту умышленного причинения вреда здоровью управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовно дело.

    – В результате проведенных оперативных мероприятий все участники инцидента установлены и задержаны. В отношении них проводится комплекс следственных действий, направленных на установление объективных обстоятельств и степени вины каждого из участников, – сообщили в пресс-службе ведомства.

    В полиции подчеркнули, что все виновные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с законом. Действия каждого участника получат принципиальную правовую оценку.

    Ход расследования находится на особом контроле руководства Департамента полиции города Алматы.

    Напомним, в Талгарском районе Алматинской области провели анализ уличной преступности и усилили меры по профилактике. Оказалось, что до 90% уличных преступлений в Талгаре совершаются в нетрезвом виде.

    Полиция Драка Алматы Уголовное дело
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
