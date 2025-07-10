В Алматы создают современную пешеходную зону по инициативе жителей

Инициатива зародилась благодаря жителям района и основана на принципах современной урбанистики — приоритет пешеходам, комфорту и безопасной городской среде.

В ходе пресс-тура, организованного акиматом Бостандыкского района совместно с Региональной службой коммуникаций, аким района Санджар Алин отметил, что эта зона станет не просто благоустроенной территорией, а полноценным общественным пространством, где органично сочетаются удобство, безопасность и эстетика для людей всех возрастов.

Фото: акимат

Идея благоустройства принадлежит жительнице района Айман Бекбергеновой, которая в 2024 году предложила включить этот участок в программу «Бюджет народного участия». До этого времени зона оставалась с устаревшей инфраструктурой, не соответствующей современным требованиям комфорта, безопасности и доступности. Пространство использовалось хаотично: пешеходные и велосипедные потоки пересекались, тротуары были узкими и неудобными, отсутствовала полноценная зона ожидания на остановке, а озеленение сводилось к нескольким неухоженным участкам. Все это создавало неуютную и неэффективную городскую среду, не способствующую ни прогулкам, ни отдыху, ни безопасному передвижению. Благодаря поддержке соседей и активному участию в голосовании проект получил финансирование и начал воплощаться в жизнь.

Фото: акимат

— Жить рядом с такой улицей было неудобно и небезопасно. Люди ходили по велодорожке, тротуар был узким, а остановка — вообще без условий. Мы решили, что пора менять это. Собрали соседей, подали заявку — и теперь видим, как улица преображается, — рассказала инициатор проекта.

Пешеходная зона создается по принципам «городской улицы для людей» — с удобными тротуарами, велодорожками, местами для отдыха и озеленением. Территория была полностью расчищена: убраны старые постройки, проведены инженерные работы, производится укладка нового покрытия. Все решения принимались с участием жителей и с учетом ландшафта, транспортной логистики и потребностей разных категорий горожан.

Фото: акимат

— Мы живем здесь уже много лет и давно мечтали, чтобы улица Торайгырова стала более удобной и красивой. Сейчас здесь появятся скамейки, теневые навесы, качели, озеленение, современное освещение, камеры безопасности. Это не просто тротуар — это настоящая прогулочная зона, где хочется проводить время, — говорит Айман Бекбергенова.

В рамках проекта предусмотрены:

просторные тротуары с тактильной плиткой,

зоны отдыха с деревянными перголами,

детские игровые элементы,

воркаут-площадка для молодежи,

автоматическая система полива,

посадка более 1500 шт. кустарников и 500 шт. деревьев,

освещение и видеонаблюдение в рамках концепции «безопасной улицы».

Фото: акимат

Также планируется обустроить велодорожки, при этом основной приоритет остается за пешеходами.

— Проект пешеходной зоны охватывает территорию более 4,2 гектаров. Ранее эта территория была малоприспособленная для комфортного пребывания горожан: отсутствовали скамейки для отдыха, не было детских игровых площадок, тротуары были узкими и неудобными, а озеленение практически отсутствовало, — отметил аким Бостандыкского района.

Ожидается, что основные работы будут завершены до конца октября этого года. Эта пешеходная зона станет не просто удобным маршрутом, а точкой притяжения для жителей — примером того, как городская среда может меняться с участием самих горожан.