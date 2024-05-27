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    09:45, 27 Май 2024 | GMT +6

    В Алматы снесли очередной незаконный объект

    снос
    Фото: акимат г. Алматы

    По информации Управления градостроительного контроля Алматы, под снос попало крупное капитальное строение в мкр. Кайрат, ул. Даулеткерей, д. 61. Собственник - физлицо возводил объект без разрешительных документов, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат мегаполиса.

    По результатам внеплановой проверки Управлением в отношении собственника приняты административные меры по статье 316 части 1 с выдачей предписания на приостановление строительно-монтажных работ и приведение участка в первоначальное состояние. В свою очередь собственник предписание не исполнил, в связи с чем материалы были направлены в суд на снос.

    27 марта 2024 года решением Турксибского районного суда иск Управления удовлетворен.
    Во исполнение решения суда демонтаж объекта собственник произвел добровольно.

    По результатам исковой деятельности в рамках поручения акима Алматы Ерболата Досаева с прошлого года по городу полностью или частично снесено 35 незаконных объектов, в числе которых бизнес-центры, рестораны, пристройки и автосервисы, а также крупные жилые комплексы, как «Мечта» и KHAN.

    Также был снесен крупный незаконный объект в Алматы в микрорайоне Шугыла.

    Ранее аким Алматы Ерболат Досаев поручил усилить контроль за незаконным строительством. В целом по результатам исковой деятельности по городу с прошлого года полностью или частично снесены 33 незаконных объекта, в числе которых бизнес-центры, рестораны, пристройки и автосервисы, крупные жилые комплексы

    В марте этого года в предгорьях Алматы по решению суда снесли жилой комплекс «Мечта».

    Недавно в городе приступили к демонтажу незаконно возведенного строения в горной местности по улице Кыз Жибек.

    Теги:
    Архитектура Регионы Казахстана Строительство Алматы
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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