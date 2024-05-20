Крупный незаконный объект сносят в Алматы

В Алматы под снос попало строящееся здание площадью более 1350 квадратных метров, передает корреспондент агентства Kazinform.

Фото: акимат г. Алматы

По данным управления градостроительного контроля, здание, которое расположено в микрорайоне Шугыла, ПКСТ, участок 110 признано незаконным судом.

— В результате внеплановой проверки установлено, что собственник (физлицо) возводит объект хозяйственным способом без разрешительной документации. Управлением в отношении собственника приняты меры по статье 316 части 1, 321 КРКоАП и выдано предписание на устранение допущенных нарушений, которое собственник в свою очередь не исполнил, — сообщили в управлении.

20 июня 2023 года управлением подан иск на снос в Наурызбайский районный суд. 9 октября 2023 года по результатам судебных разбирательств исковые требования управления удовлетворены. Снос объекта собственником начат сегодня при участии судебных исполнителей департамента юстиции.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев поручил усилить контроль за незаконным строительством. В целом по результатам исковой деятельности по городу с прошлого года полностью или частично снесены 33 незаконных объекта, в числе которых бизнес-центры, рестораны, пристройки и автосервисы, крупные жилые комплексы

В марте этого года в предгорьях Алматы по решению суда снесли жилой комплекс «Мечта».

Недавно в городе приступили к демонтажу незаконно возведенного строения в горной местности по улице Кыз Жибек.