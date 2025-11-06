В Алматы решен вопрос размещения лошадей на зимний период

Как отметили в ведомстве, после поступивших обращений городская администрация оперативно приняла меры для решения вопроса размещения животных.

Лошади переведены в теплые помещения, обеспечены необходимыми условиями и находятся под постоянным контролем.

Фото: акимат Алматы

— Акимат продолжает работу по улучшению условий содержания животных, задействованных в спортивных и реабилитационных программах. Представители иппотерапии поблагодарили городские власти за поддержку и своевременные меры, — отмечено в сообщении.

Специалист по иппотерапии Елена Сосновская подчеркнула, что благодаря оперативной помощи акимата лошади в безопасности и смогут продолжить занятия с детьми и людьми, проходящими реабилитацию.

Ранее мы писали о том, что иппотерапию планируют включить в клинический протокол медреабилитации в РК.