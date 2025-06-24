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    12:52, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    Иппотерапию планируют включить в клинический протокол медреабилитации в РК

    Иппотерапию планируют включить в клинический протокол медицинской реабилитации. Об этом говорится в ответе Премьер-министра Олжаса Бектенова на депзапрос, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Иппотерапию планируют включить в клинический протокол медреабилитации в РК
    Фото: freepik

    — Услуга иппотерапии включена в перечень медицинских услуг, предоставляемых в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системы обязательного социального медицинского страхования (приказ Министерства здравоохранения РК от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-170/2020). В настоящее время рассматривается вопрос включения иппотерапии в клинический протокол медицинской реабилитации по профилю «Неврология и нейрохирургия» (для детей) на втором этапе лечения, — сообщил Олжас Бектенов.

    Иппотерапия — это метод реабилитации с использованием верховой езды на специально обученной лошади. Уникальность метода заключается в сочетании телесных воздействий с психоэмоциональным эффектом. Верховая езда оказывает биомеханическое влияние на тело ребенка, укрепляя его. По мнению специалистов, иппотерапия является одним из эффективных методов развития и восстановления детей с широким спектром заболеваний. Лошади оказывают положительное влияние на детей с ограниченными возможностями, нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также с психическими расстройствами.

    Ранее мы писали о том, какие виды традиционной медицины разрешены в Казахстане.

    Теги:
    Здоровье Медицина
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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