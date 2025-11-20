В Алматы разоблачили незаконные МФО: арестовано имущество на 42,6 млрд тенге

По словам заместителя руководителя департамента Сабыргали Балгалиева, анализ криминогенной обстановки показал, что отдельные компании под видом продажи различных товаров и аренды автомобилей фактически осуществляли выдачу микрозаймов.

Прикрываясь деятельностью комиссионных магазинов, они работали без соответствующей лицензии. С клиентами заключались договоры на покупку товаров, которые фактически выступают в качестве залога. В последующем этот товар повторно реализовывался или сдавался в аренду тому же клиенту, но уже с начислением скрытых процентов.

— В этом году департаментом зарегистрирован ряд уголовных дел в отношении 14 юридических лиц и одного физического лиц. Направлено в суд дело в отношении шести МФО — «Creditum», «Sofi Finance», и других аффилированных с ними компании по факту мошенничества, незаконного предпринимательства и легализации преступных доходов, — рассказал Сабыргали Балгалиев.

Они получали незаконный доход за счет граждан, вынужденных выплачивать в 3-5 раз больше размера полученного займа, оформленного под видом договоров гарантии.

— В целях возмещения ущерба наложен арест на имущество на сумму 42,6 миллиарда тенге. Гражданам, обратившимся с заявлениями, ущерб полностью возмещен, также списана задолженность по основному долгу на сумму 1,6 миллиарда тенге, — уточнил спикер.

Кроме того, прокуратурой Алматы подан иск в защиту прав свыше 60 тысяч граждан, относящихся к социально уязвимому населению и являющихся заемщиками МФО.

Прекращена деятельность ТОО «Aiken Tech», которое через интернет сайт «7PAYda.kz» осуществляло микрофинансовую деятельность без лицензии. Компания выдала займов на сумму 10 млрд тенге более чем 7 тысячам граждан.

Также выявлена преступная деятельность руководства ТОО «Comfort Time», оформляющего фиктивные пенсионные отчисления за граждан, которые фактически не работали.

— Эти действия позволяли создавать недостоверную информацию о платежеспособности заемщиков. В результате было получено 140 невозвратных кредитов на сумму более 400 млн тенге, — сообщил Сабыргали Балгалиев.

Он добавил, что по итогам досудебных расследований инициированы поправки в законодательство по минимизации рисков при кредитовании, а также введению института микрофинансового омбудсмена для рассмотрения споров граждан по микрокредитам.

Напомним, теперь кредитные бюро начнут передавать в комитет государственных доходов сведения о долгах казахстанцев перед МФО и коллекторами.