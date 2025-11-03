Кредитные бюро начнут передавать в КГД сведения о долгах казахстанцев перед МФО и коллекторами

Согласно документу, Комитет государственных доходов Министерства финансов РК в срок не позднее 25 ноября года, следующего за отчетным годом, формирует по состоянию на 31 декабря отчетного года список физических лиц, у которых возникла обязанность по представлению декларации об активах и обязательствах, о доходах и имуществе.

В течение 10 календарных дней с даты формирования списка Комитет направляет сведения о таких физических лицах (ИИН) в кредитные бюро в автоматизированном порядке через информационную систему «Smart Data Finance».

Кредитное бюро в течение 10 рабочих дней со дня получения от Комитета сведений о физических лицах (ИИН) передает в Комитет в автоматизированном порядке через информационную систему «Smart Data Finance» Комитета следующие сведения из кредитного отчета:

- по задолженности физических лиц, у которых возникла обязанность по представлению декларации об активах и обязательствах, о доходах и имуществе, перед коллекторскими организациями;

- по задолженности физических лиц, у которых возникла обязанность по представлению декларации об активах и обязательствах, о доходах и имуществе, перед микрофинансовыми организациями.

При этом Комитет и кредитные бюро обязаны соблюдать требования законодательства РК о защите налоговой и иной охраняемой законом тайны, не допуская разглашения или утечки персональных данных.

Приказ вступает в силу с 10 ноября и действует по 31 декабря 2025 года.

