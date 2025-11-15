В Алматы работник авиакомпании осужден за кражу смартфонов на 7,6 млн тенге

15 сентября 2025 года сотрудники отделения криминальной полиции управления полиции на транспорте в аэропорту Алматы установили и задержали ранее судимого 27-летнего жителя города. Он, пользуясь служебным положением, совершал кражи мобильных телефонов.

— Задержанный, являясь работником грузового отдела одной из авиакомпаний, в период с мая по июль текущего года систематически похищал смартфоны известной марки, поступающие в грузовом потоке из Стамбула. В результате комплекса оперативных мероприятий и профессиональных действий транспортных полицейских преступная деятельность злоумышленника была пресечена, — отметили правоохранители.

Установлено, что он похитил 33 смартфона на общую сумму 7 664 315 тенге.

В ходе досудебного расследования ущерб был возмещен в полном объеме.

Постановлением Турксибского районного суда Алматы обвиняемый признан виновным и приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы.

Транспортная полиция отметила, что продолжает усиливать меры безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и пресекать преступления, направленные против собственности граждан и организаций.

Ранее сообщалось, что вокруг международного аэропорта Алматы построят кольцевую дорогу до Большой алматинской кольцевой автодороги (БАКАД).