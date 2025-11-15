РУ
    19:54, 14 Ноябрь 2025

    В Алматы работник авиакомпании осужден за кражу смартфонов на 7,6 млн тенге

    Транспортные полицейские задержали работника авиакомпании, который присваивал смартфоны из грузовых отправлений, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кадр из видео

    15 сентября 2025 года сотрудники отделения криминальной полиции управления полиции на транспорте в аэропорту Алматы установили и задержали ранее судимого 27-летнего жителя города. Он, пользуясь служебным положением, совершал кражи мобильных телефонов.

    — Задержанный, являясь работником грузового отдела одной из авиакомпаний, в период с мая по июль текущего года систематически похищал смартфоны известной марки, поступающие в грузовом потоке из Стамбула. В результате комплекса оперативных мероприятий и профессиональных действий транспортных полицейских преступная деятельность злоумышленника была пресечена, — отметили правоохранители.

    Установлено, что он похитил 33 смартфона на общую сумму 7 664 315 тенге.

    В ходе досудебного расследования ущерб был возмещен в полном объеме.

    Постановлением Турксибского районного суда Алматы обвиняемый признан виновным и приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы.

    Транспортная полиция отметила, что продолжает усиливать меры безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и пресекать преступления, направленные против собственности граждан и организаций.

    Ранее сообщалось, что вокруг международного аэропорта Алматы построят кольцевую дорогу до Большой алматинской кольцевой автодороги (БАКАД).

