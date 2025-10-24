В Алматы продлят сельхозярмарку в честь праздника

Сельскохозяйственную продукцию привезут фермеры и сельхозпредприятия из 15 районов из четырех регионов страны. Ярмарка развернется на улице Казыбек би от проспекта Абылай хана до улицы Панфилова, и будет работать с 08:00 до 17:00.

В рамках ярмарки будет представлено более 50 наименований товаров, включая мясо-молочную и плодоовощную продукцию, колбасы, крупы, муку, растительные и животные масла, а также другие продукты. Общий объем реализуемой продукции составит порядка 400 тонн, из которых 120 тонн — мясная продукция, 100 тонн — овощи и фрукты, 50 тонн — молочные изделия и 130 тонн — прочие товары.

Ранее сообщалось, что с начала октября зафиксировано снижение цен на 8 социально значимых продовольственных товаров.