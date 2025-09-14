В Алматы приостановили строительство ЖК: акимат уточняет границы школы

В квадрате улиц Розыбакиева — Катаева — Радостовца в Бостандыкском районе ведутся строительно-монтажные работы компаниями «CAMH Realty» и «ВЕК-Тұмар».

— Согласно плану детальной планировки, на указанной территории предусмотрено строительство школы. В связи с этим реализация отдельных проектов жилищного строительства отложена до уточнения границ земельного участка под образовательный объект, — сообщили в акимате Алматы.

По итогам встреч с жителями и представителями застройщиков достигнута договоренность о приостановке строительных работ. В настоящее время управление архитектуры и градостроительства города вносит необходимые корректировки в проектную документацию.

— В дальнейшем решения будут приниматься с учетом интересов горожан и требований действующего законодательства. Вопрос находится на контроле акимата Алматы, — добавили в пресс-службе акимата города.

Напомним, ранее в Алматы были приостановлены строительные работы на площадке 40-этажного комплекса RAMS Beyond, вокруг которого разгорелись общественные споры.