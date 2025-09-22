В Алматы построят новый образовательный центр для поддержки одаренных школьников

— По поручению Президента в стране начат еще один новый проект. В Алматы будет построен современный образовательный центр «Үркер». Основная цель проекта — предоставить равные возможности одаренным школьникам и молодежи, развить их потенциал в области науки, искусства, технологий и предпринимательства и таким образом подготовить новое поколение лидеров, которые внесут вклад в интеллектуальное, культурное и инновационное развитие Казахстана, — сообщил на брифинге в СЦК председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения РК Каныбек Жумашев.

По его словам, центр станет новым этапом развития системы образования для одаренных детей в стране. Здесь учащиеся смогут раскрывать свои научно-исследовательские и творческие способности и совершенствовать знания по новым образовательным программам международного уровня.

— В центре будут научные школы и лаборатории по математике, физике, химии, биологии, информатике, стартап-инкубаторы, а также совместные проекты с крупными международными компаниями в сфере робототехники, искусственного интеллекта, биотехнологий. Кроме того, будут созданы условия для развития музыки, изобразительного искусства, кино, театра и национального искусства, — добавил спикер.

Каныбек Жумашев также отметил, что еще одним новым проектом стала национальная цифровая платформа SMART Daryn.

Платформа формирует единую систему тестирования и полностью автоматизирует процессы от регистрации на олимпиады и конкурсы до подведения итогов.

— Новый проект направлен на развитие творческого и интеллектуального потенциала школьников, повышение профессиональной квалификации педагогов и внедрение современных цифровых технологий в образовательный процесс. Главная особенность платформы — проведение олимпиад и конкурсов онлайн с использованием системы прокторинга, что обеспечивает честность и прозрачность интеллектуальных соревнований. Также SMART Daryn предлагает участникам консультации опытных тренеров, онлайн-обучение, улучшение знаний и навыков и качественную подготовку к интеллектуальным состязаниям, — подчеркнул он.

Ранее стало известно о том, что казахстанским школьникам выплатили свыше 100 млн тенге за победы на олимпиадах.