    15:35, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5

    В Алматы построят новый образовательный центр для поддержки одаренных школьников

    В Алматы появится современный образовательный центр «Үркер», который станет площадкой для развития одаренных школьников и молодежи, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: pexels

    — По поручению Президента в стране начат еще один новый проект. В Алматы будет построен современный образовательный центр «Үркер». Основная цель проекта — предоставить равные возможности одаренным школьникам и молодежи, развить их потенциал в области науки, искусства, технологий и предпринимательства и таким образом подготовить новое поколение лидеров, которые внесут вклад в интеллектуальное, культурное и инновационное развитие Казахстана, — сообщил на брифинге в СЦК председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения РК Каныбек Жумашев. 

    По его словам, центр станет новым этапом развития системы образования для одаренных детей в стране. Здесь учащиеся смогут раскрывать свои научно-исследовательские и творческие способности и совершенствовать знания по новым образовательным программам международного уровня.

    — В центре будут научные школы и лаборатории по математике, физике, химии, биологии, информатике, стартап-инкубаторы, а также совместные проекты с крупными международными компаниями в сфере робототехники, искусственного интеллекта, биотехнологий. Кроме того, будут созданы условия для развития музыки, изобразительного искусства, кино, театра и национального искусства, — добавил спикер. 

    Каныбек Жумашев также отметил, что еще одним новым проектом стала национальная цифровая платформа SMART Daryn. 

    Платформа формирует единую систему тестирования и полностью автоматизирует процессы от регистрации на олимпиады и конкурсы до подведения итогов.

    — Новый проект направлен на развитие творческого и интеллектуального потенциала школьников, повышение профессиональной квалификации педагогов и внедрение современных цифровых технологий в образовательный процесс. Главная особенность платформы — проведение олимпиад и конкурсов онлайн с использованием системы прокторинга, что обеспечивает честность и прозрачность интеллектуальных соревнований. Также SMART Daryn предлагает участникам консультации опытных тренеров, онлайн-обучение, улучшение знаний и навыков и качественную подготовку к интеллектуальным состязаниям, — подчеркнул он.

    Ранее стало известно о том, что казахстанским школьникам выплатили свыше 100 млн тенге за победы на олимпиадах.

