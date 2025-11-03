РУ
    10:50, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В Алматы подрядчикам вынесли предупреждения за срыв сроков ремонта в медорганизациях

    Заместитель акима Алматы Нурлан Абдрахим и руководитель управления общественного здравоохранения Марат Пашимов провели совещание по вопросам, связанным с объектами здравоохранения города, передает агентство Kazinform.

    р
    Фото: акимат Алматы

    Капитальный ремонт идет в городских поликлиниках № 3, 5, 7, 12, 18, 20, 21 и 27, Центре репродукции человека, подстанциях скорой помощи № 2, 3 и 8, городской специализированной организации «Дом ребёнка» и реабилитационном центре «Алау».

    р
    Фото: акимат Алматы

    На совещании были обсуждены сроки завершения ремонтов.

     — Все объекты будут адаптированы для маломобильных граждан. Подрядчикам, задерживающим сдачу объектов, даны предупреждения, — говорится в сообщении.

    Также рассмотрены проекты строительства новых объектов — подстанции скорой помощи в Медеуском районе, семейной амбулатории в Турксибском районе, и проекты сейсмоусиления, восстановительных работ и капитального ремонта городской поликлиники № 16 и патологоанатомического бюро.

    р
    Фото: акимат Алматы

    Заместитель акима подчеркнул необходимость оперативного решения возникающих вопросов в тесном взаимодействии с управлением общественного здравоохранения, управлением строительства, органами ГАСК (градостроительного контроля) и подрядными организациями.

    — Работы находятся под постоянным контролем акимата и управления общественного здравоохранения Алматы, - добавили в пресс-службе акимата города.

    Теги:
    Здравоохранение Ремонт Медицина Акимат Больницы Алматы
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
