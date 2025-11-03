В Алматы подрядчикам вынесли предупреждения за срыв сроков ремонта в медорганизациях

Капитальный ремонт идет в городских поликлиниках № 3, 5, 7, 12, 18, 20, 21 и 27, Центре репродукции человека, подстанциях скорой помощи № 2, 3 и 8, городской специализированной организации «Дом ребёнка» и реабилитационном центре «Алау».

Фото: акимат Алматы

На совещании были обсуждены сроки завершения ремонтов.

— Все объекты будут адаптированы для маломобильных граждан. Подрядчикам, задерживающим сдачу объектов, даны предупреждения, — говорится в сообщении.

Также рассмотрены проекты строительства новых объектов — подстанции скорой помощи в Медеуском районе, семейной амбулатории в Турксибском районе, и проекты сейсмоусиления, восстановительных работ и капитального ремонта городской поликлиники № 16 и патологоанатомического бюро.

Фото: акимат Алматы

Заместитель акима подчеркнул необходимость оперативного решения возникающих вопросов в тесном взаимодействии с управлением общественного здравоохранения, управлением строительства, органами ГАСК (градостроительного контроля) и подрядными организациями.