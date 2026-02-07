РУ
    07:51, 07 Февраль 2026 | GMT +5

    В Алматы переходят к комплексному благоустройству

    В Алматы продолжается переход от точечных ремонтов к комплексному благоустройству, передает агентство Kazinform. 

    Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Как сообщил заместитель акима города Алмасхан Сматлаев, современный подход к благоустройству предусматривает не отдельные косметические изменения, а системную модернизацию улиц, общественных пространств и инженерной инфраструктуры. Такой формат позволяет одновременно решать вопросы функциональности городской среды, безопасности, удобства передвижения и озеленения.

    По его словам, временные ограничения при работах неизбежны — это необходимо для качественного и долговечного результата. Город сознательно отказывается от разрозненных проектов, чтобы избежать повторных ремонтов и несогласованных решений.

    Как отметил заместитель акима, при планировании проектов учитываются транспортные потоки, плотность застройки и интересы жителей. Работы проводятся поэтапно с обязательным контролем сроков и качества.

    Ранее стало известно, что Парк Первого Президента реконстрируют в Алматы, чтобы сделать объект лучшим в Центральной Азии.

