В Алматы отмечается положительная динамика по ключевым показателям здравоохранения

Руководитель городского управления общественного здравоохранения Марат Пашимов представил доклад о проделанной работе.

В ходе заседания с докладами также выступили директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по городу Алматы Ильяс Мухамеджан, руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля по городу Алматы Касымхан Алпысбайулы и руководитель Департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК по городу Алматы Дамир Даулетбаев.

Согласно их данным, в городе отмечается устойчивая положительная динамика по основным индикаторам здоровья. Общая смертность снизилась на 0,75% и остается на 21% ниже среднереспубликанского уровня.

За девять месяцев текущего года в Алматы не зарегистрировано ни одного случая материнской смертности, а младенческая смертность сократилась на 21,8%, что является одним из лучших показателей по стране.

Снижается смертность от болезней системы кровообращения (–4,9%), онкологических заболеваний (–13%), туберкулеза (почти вдвое), травм и несчастных случаев (–11%).

В медицинских организациях Алматы трудятся более 18,5 тыс. сотрудников, включая свыше 5 тыс. врачей и 10 тыс. специалистов среднего звена. Укомплектованность врачебных кадров составляет 91,5%, среднего медицинского персонала — 90,5%.

Ежегодно в городские медицинские организации трудоустраиваются более 400 специалистов, что способствует постепенному сокращению кадрового дефицита и укреплению кадрового потенциала системы здравоохранения.

В Алматы реализуются меры по снижению дефицита медицинских кадров. В 2025 году в медицинских вузах города обучаются 319 резидентов, из них 124 поступили в этом году. На 2024–2025 учебный год по государственному заказу акимата определено 1 216 студентов для приема на первый курс по программам технического и профессионального образования.

В Алматы реализуется поэтапный план модернизации инфраструктуры здравоохранения до 2030 года. Завершается строительство двух центров ПМСП, подстанции скорой помощи и поликлиники. Ведётся реконструкция трех крупных стационаров — ГКБ № 4, ГКБ № 7 и родильного дома № 1.

С 2026 года запланировано строительство девяти новых объектов — многопрофильных больниц, детских клинических центров, онкоцентра и перинатального центра.

Оснащенность медицинской техникой составляет 93,9%.

В текущем году для медорганизаций города предусмотрено приобретение около 3000 единиц современного оборудования.

В 2025 году запущен центр цифровой медицины Almaty Digital Medical Center (ADMC), объединяющий телемедицину, искусственный интеллект и дистанционный мониторинг здоровья. Внедрены Face ID-идентификация пациентов и электронные больничные, медицинская справка и т. д.

Количество дистанционных медицинских услуг выросло до 236 тыс. В онкоцентре внедрена роботизированная система приготовления химиопрепаратов, а в поликлиниках начали работать голосовые роботы с элементами ИИ.

Также Алматы укрепляет позиции центра медицинского туризма. С начала 2025 года в стационарах города прошли лечение 279 иностранных граждан из стран СНГ, России, Узбекистана и Кыргызстана. Наиболее востребованы направления — родовспоможение, онкология, офтальмология, хирургия и урология.

В городе 29 медорганизаций оказывают 59 видов высокотехнологичной помощи — на 7% больше, чем в прошлом году. Эту помощь получили почти 4 800 пациентов.

Основные направления — кардиохирургия, нейрохирургия, акушерство и гинекология, а также ЭКО и имплантация кардиовертеров-дефибрилляторов.

По итогам заседания заместитель акима города Алматы Нурлан Абдрахим отметил, что система здравоохранения города демонстрирует устойчивое развитие и положительную динамику по ключевым направлениям. Он подчеркнул важность дальнейшего повышения качества и доступности медицинской помощи, эффективного освоения бюджетных средств, внедрения цифровых технологий и подготовки квалифицированных кадров.

Особое внимание, по словам заместителя акима, необходимо уделить профилактике заболеваний, развитию инфраструктуры и обеспечению полного выполнения национальных индикаторов в сфере здравоохранения до конца 2025 года.

