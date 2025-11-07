РУ
    11:58, 07 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В Алматы построят новый корпус детской клиники №2

    В Алматы активно развивается инфраструктура здравоохранения. В Ауэзовском районе города реализуется целый комплекс проектов, направленных на повышение доступности и качества медицинских услуг для горожан. Об этом заявил аким района Абзал Егембердиев на площадке Региональной службы коммуникаций, передает агентство Kazinform. 

    поликлиника в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    На сегодняшний день на территории района функционируют 11 государственных медицинских организаций — 5 городских поликлиник, 6 стационаров, а также 38 частных медицинских учреждений, из которых 7 работают в рамках госзаказа. Всего к поликлиникам района прикреплено 363 тысячи жителей.

    В этом году проведен ряд значимых мероприятий. В феврале в микрорайоне Жетысу-3 открылся Центр реабилитации «Парасат», адаптированный для детей с инвалидностью. Новый корпус площадью 1 760 кв. м оснащен современным оборудованием.

    поликлиника в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    В апреле завершен капитальный ремонт филиала поликлиники № 18 в микрорайоне Таугуль-3.

    Также ведется работа по капитальному ремонту сейсмоусилением городской поликлиники № 16, завершение которого запланировано на март 2026 года.

    поликлиника в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    В ближайшей перспективе — реконструкция поликлиники № 15 и разработка проекта строительства новой поликлиники на 300 посещений в смену в микрорайоне Куаныш (госэкспертиза — май 2026 года).

    Кроме того, на территории Детской городской клинической больницы № 2 в ноябре текущего года начнутся строительно-монтажные работы по возведению нового корпуса. Планируется снос старого здания и строительство современного трехэтажного корпуса с цоколем на 67 койко-мест общей площадью 11,7 тыс. кв. м.

    — Развитие медицины в районе — один из наших главных приоритетов. Мы стремимся, чтобы каждый житель мог получать качественную медицинскую помощь рядом с домом, — отметил Абзал Егембердиев.

    Благодаря реализуемым проектам, уже в ближайшие годы жители Ауэзовского района смогут оценить результаты системной модернизации сферы здравоохранения.

    Жанара Мухамедиярова
