В Алматы построят новый корпус детской клиники №2
В Алматы активно развивается инфраструктура здравоохранения. В Ауэзовском районе города реализуется целый комплекс проектов, направленных на повышение доступности и качества медицинских услуг для горожан. Об этом заявил аким района Абзал Егембердиев на площадке Региональной службы коммуникаций, передает агентство Kazinform.
На сегодняшний день на территории района функционируют 11 государственных медицинских организаций — 5 городских поликлиник, 6 стационаров, а также 38 частных медицинских учреждений, из которых 7 работают в рамках госзаказа. Всего к поликлиникам района прикреплено 363 тысячи жителей.
В этом году проведен ряд значимых мероприятий. В феврале в микрорайоне Жетысу-3 открылся Центр реабилитации «Парасат», адаптированный для детей с инвалидностью. Новый корпус площадью 1 760 кв. м оснащен современным оборудованием.
В апреле завершен капитальный ремонт филиала поликлиники № 18 в микрорайоне Таугуль-3.
Также ведется работа по капитальному ремонту сейсмоусилением городской поликлиники № 16, завершение которого запланировано на март 2026 года.
В ближайшей перспективе — реконструкция поликлиники № 15 и разработка проекта строительства новой поликлиники на 300 посещений в смену в микрорайоне Куаныш (госэкспертиза — май 2026 года).
Кроме того, на территории Детской городской клинической больницы № 2 в ноябре текущего года начнутся строительно-монтажные работы по возведению нового корпуса. Планируется снос старого здания и строительство современного трехэтажного корпуса с цоколем на 67 койко-мест общей площадью 11,7 тыс. кв. м.
— Развитие медицины в районе — один из наших главных приоритетов. Мы стремимся, чтобы каждый житель мог получать качественную медицинскую помощь рядом с домом, — отметил Абзал Егембердиев.
Благодаря реализуемым проектам, уже в ближайшие годы жители Ауэзовского района смогут оценить результаты системной модернизации сферы здравоохранения.