В Алматы построят новый корпус детской клиники №2

На сегодняшний день на территории района функционируют 11 государственных медицинских организаций — 5 городских поликлиник, 6 стационаров, а также 38 частных медицинских учреждений, из которых 7 работают в рамках госзаказа. Всего к поликлиникам района прикреплено 363 тысячи жителей.

В этом году проведен ряд значимых мероприятий. В феврале в микрорайоне Жетысу-3 открылся Центр реабилитации «Парасат», адаптированный для детей с инвалидностью. Новый корпус площадью 1 760 кв. м оснащен современным оборудованием.

Фото: акимат Алматы

В апреле завершен капитальный ремонт филиала поликлиники № 18 в микрорайоне Таугуль-3.

Также ведется работа по капитальному ремонту сейсмоусилением городской поликлиники № 16, завершение которого запланировано на март 2026 года.

Фото: акимат Алматы

В ближайшей перспективе — реконструкция поликлиники № 15 и разработка проекта строительства новой поликлиники на 300 посещений в смену в микрорайоне Куаныш (госэкспертиза — май 2026 года).

Кроме того, на территории Детской городской клинической больницы № 2 в ноябре текущего года начнутся строительно-монтажные работы по возведению нового корпуса. Планируется снос старого здания и строительство современного трехэтажного корпуса с цоколем на 67 койко-мест общей площадью 11,7 тыс. кв. м.

— Развитие медицины в районе — один из наших главных приоритетов. Мы стремимся, чтобы каждый житель мог получать качественную медицинскую помощь рядом с домом, — отметил Абзал Егембердиев.

Благодаря реализуемым проектам, уже в ближайшие годы жители Ауэзовского района смогут оценить результаты системной модернизации сферы здравоохранения.