В Алматы начали проверку жестокого обращения с лебедями в Ботаническом саду

В сети распространилось видео, на котором двое мужчин вылавливают лебедей из пруда, хватая их за шею. В подписи к видео автор уточнил, что инцидент произошел 5 августа. Запись вызвала общественный резонанс.

Сейчас учреждение занимается сбором подробностей и деталей этого происшествия и находится на связи с полицией.

– Мы уже по видеозаписям установили, как выглядят нарушители, и находимся на связи с полицией, – сообщили в администрации Ботанического сада.

Фото: скрин с записи Ботанического сада

В департаменте полиции Алматы подтвердили, что начата проверка по факту жестокого обращения с птицей на территории Ботанического сада.

– Будет дана правовая оценка и приняты меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Другие обстоятельства устанавливаются, – отметили в пресс-службе полиции.

Напомним, случай жестокого обращения с животными произошел и в зоопарке Шымкента. Мужчина, проигнорировав запреты и элементарные нормы поведения, перелез через ограждение, ударил страуса ногой, а затем намеренно пугал других обитателей зоопарка.



