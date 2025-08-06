РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:18, 06 Август 2025 | GMT +5

    В Алматы начали проверку жестокого обращения с лебедями в Ботаническом саду

    В Ботаническом саду Алматы двое мужчин жестоко обращались с лебедями, передает корреспондент агентства Kazinform.

    лебеди аққулар
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    В сети распространилось видео, на котором двое мужчин вылавливают лебедей из пруда, хватая их за шею. В подписи к видео автор уточнил, что инцидент произошел 5 августа. Запись вызвала общественный резонанс.

    Сейчас учреждение занимается сбором подробностей и деталей этого происшествия и находится на связи с полицией.

    – Мы уже по видеозаписям установили, как выглядят нарушители, и находимся на связи с полицией, – сообщили в администрации Ботанического сада.

    жестокое обращение с лебедями
    Фото: скрин с записи Ботанического сада

    В департаменте полиции Алматы подтвердили, что начата проверка по факту жестокого обращения с птицей на территории Ботанического сада.

    – Будет дана правовая оценка и приняты меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Другие обстоятельства устанавливаются, – отметили в пресс-службе полиции.

    Напомним, случай жестокого обращения с животными произошел и в зоопарке Шымкента. Мужчина, проигнорировав запреты и элементарные нормы поведения, перелез через ограждение, ударил страуса ногой, а затем намеренно пугал других обитателей зоопарка.

