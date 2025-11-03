В Алматы модернизируют уличное освещение

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, работы по развитию световой инфраструктуры реализуются в рамках комплексной программы по формированию комфортной городской среды.

Фото: акимат Алматы

— Особое внимание уделено эстетике архитектурных объектов и безопасности жителей в вечернее время. Ведется установка энергоэффективных LED-систем и интеллектуальных решений для управления освещением. На текущем этапе завершена подсветка 21 здания по ключевым адресам, включая пр. Абая и Достык и ул. Кунаева, установлено более 1600 современных светильников. Одновременно модернизируется уличное освещение. На ул. Тулебаева заменены 97 светильников на новые светодиодные, обеспечивающие более яркое и равномерное освещение, что повышает безопасность пешеходов и водителей и снижает энергопотребление, — говорится в сообщении.

Фото: акимат Алматы

Кроме того, завершены работы по подсветке жилого комплекса «Самал De Luxe», где установлено 664 осветительных прибора. Это придало объекту выразительность и подчеркнуло его архитектурные особенности в вечернее время.

Фото: акимат Алматы

Отмечается, что в ходе объезда аким отметил важность повышения качества наружного освещения, внедрения современных и энергоэффективных технологий, а также создания системы, которая сочетает эстетичность, функциональность и экологичность. Модернизация сети освещения продолжится на центральных улицах и в жилых массивах.