    10:22, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В Алматы модернизируют уличное освещение

    Аким Алматы провел вечерний обход и проверил работу декоративно-архитектурного и уличного освещения на улицах города, передает агентство Kazinform.

    п
    Фото: акимат Алматы

    Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, работы по развитию световой инфраструктуры реализуются в рамках комплексной программы по формированию комфортной городской среды.

    п
    Фото: акимат Алматы

    — Особое внимание уделено эстетике архитектурных объектов и безопасности жителей в вечернее время. Ведется установка энергоэффективных LED-систем и интеллектуальных решений для управления освещением. На текущем этапе завершена подсветка 21 здания по ключевым адресам, включая пр. Абая и Достык и ул. Кунаева, установлено более 1600 современных светильников. Одновременно модернизируется уличное освещение. На ул. Тулебаева заменены 97 светильников на новые светодиодные, обеспечивающие более яркое и равномерное освещение, что повышает безопасность пешеходов и водителей и снижает энергопотребление, — говорится в сообщении.

    п
    Фото: акимат Алматы

    Кроме того, завершены работы по подсветке жилого комплекса «Самал De Luxe», где установлено 664 осветительных прибора. Это придало объекту выразительность и подчеркнуло его архитектурные особенности в вечернее время.

    п
    Фото: акимат Алматы

    Отмечается, что в ходе объезда аким отметил важность повышения качества наружного освещения, внедрения современных и энергоэффективных технологий, а также создания системы, которая сочетает эстетичность, функциональность и экологичность. Модернизация сети освещения продолжится на центральных улицах и в жилых массивах.

    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
