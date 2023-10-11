В Алматы и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия

По прогнозам синоптиков, 11 октября неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Алматы, Атырау, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, 11 октября неустойчивый характер погоды ожидается на большей части РК, пройдут осадки в виде дождя и снега.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

— сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

— людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

— ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, штормовое предупреждение объявили синоптики в девяти регионах республики.