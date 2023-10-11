Шторм ожидается в девяти регионах Казахстана

Штормовое предупреждение объявили синоптики в девяти регионах республики, передает агентства Kazinform со ссылкой на Казгидромет.

11 октября в Астане ожидается ветер западный, юго-западный, временами порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, ночью порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ветер западный, юго-западный, на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, в центре Актюбинской области ожидаются заморозки 3 градуса.

Ночью на востоке, днем на большей части Западно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). Ночью на востоке, утром на западе, севере области - гололед. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный на западе, севере области - порывы 15-20 м/с.

На западе, юге, востоке Павлодарской области ожидается ветер западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на востоке области, днем на большей части области порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, западе, в горных и предгорных районах, днем на горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 15-20 м/с. 11 октября на севере, западе области сохраняется высокая пожарная опасность.