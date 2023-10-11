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    19:18, 10 Октябрь 2023 | GMT +6

    Шторм ожидается в девяти регионах Казахстана

    погода
    Фото: агентство Kazinform 

    Штормовое предупреждение объявили синоптики в девяти регионах республики, передает агентства Kazinform со ссылкой на Казгидромет.

    11 октября в Астане ожидается ветер западный, юго-западный, временами порывы 15-20 м/с.

    В Шымкенте ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, ночью порывы 15-20 м/с.

    В Акмолинской области ветер западный, юго-западный, на севере, востоке области - порывы 15-20 м/с.

    Ночью на западе, севере, в центре Актюбинской области ожидаются заморозки 3 градуса.

    Ночью на востоке, днем на большей части Западно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). Ночью на востоке, утром на западе, севере области - гололед. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман.

    Ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный на западе, севере области - порывы 15-20 м/с.

    На западе, юге, востоке Павлодарской области ожидается ветер западный, порывы 15-20 м/с.

    Ночью и утром на северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на востоке области, днем на большей части области порывы 15-20 м/с.

    Ночью на севере, западе, в горных и предгорных районах, днем на горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 15-20 м/с. 11 октября на севере, западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Регионы Казгидромет
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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