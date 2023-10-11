02:22, 11 Октябрь 2023 | GMT +6
Прогноз погоды в Казахстане на 11 октября
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 11 октября представил «Казгидромет», передает агентство Kazinform.
Неустойчивый характер погоды ожидается на большей части РК, с чем пройдут осадки (дождь, снег). Лишь на юго-востоке и востоке страны сохраняется погода без осадков. По республике ожидаются порывистый ветер, гололед, в ночные и утренние часы туманы.
В Жамбылской, Туркестанской областях сохраняется высокая пожарная опасность.