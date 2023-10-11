РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:22, 11 Октябрь 2023 | GMT +6

    Прогноз погоды в Казахстане на 11 октября

    Александр Павский/ агентство Kazinform
    Фото: Александр Павский/ агентство Kazinform

    Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 11 октября представил «Казгидромет», передает агентство Kazinform.

    Неустойчивый характер погоды ожидается на большей части РК, с чем пройдут осадки (дождь, снег). Лишь на юго-востоке и востоке страны сохраняется погода без осадков. По республике ожидаются порывистый ветер, гололед, в ночные и утренние часы туманы.

    В Жамбылской, Туркестанской областях сохраняется высокая пожарная опасность.

    Теги:
    Погода Дожди Казахстан Осадки Казгидромет
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!