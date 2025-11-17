В Алматы еще одна комуслуга стала доступна онлайн

Теперь можно дистанционно изменить количество зарегистрированных в квартире и оформить квитанцию на коммунальные услуги на имя собственника.

— Нет необходимости посещать офисы коммунальных предприятий — просто войдите на портал ialma.kz. Портал ialma.kz предназначен для упрощения процесса получения услуг организаций жилищно-коммунального сектора города Алматы, — сообщили в «Алматы су».

Между тем в Алматы поэтапно реализуется проект «Умный водоканал», направленный на цифровизацию и автоматизацию всех ключевых процессов водоснабжения и водоотведения. Проект также предусматривает использование элементов искусственного интеллекта и технологий «умных» сетей для прогнозирования утечек, аномалий давления и потребления воды, что позволит повысить энергоэффективность, снизить аварийность и улучшить качество обслуживания жителей города.

