В Алматы демонтируют болларды вдоль велополос

Как сообщили в управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта, демонтаж временных ограждающих конструкций позволит коммунальным службам проводить механизированную уборку снега, своевременно очищать проезжую часть и предотвращать образование снежных валов, которые могут затруднять движение транспорта и создавать риски для участников дорожного движения.

При этом в ведомстве подчеркнули, что велосипедная инфраструктура сохраняется и продолжит функционировать в соответствии с требованиями безопасности и стандартами организации дорожного движения.

— В целях предотвращения конфликтных и аварийных ситуаций управление обращает внимание водителей и других участников дорожного движения на необходимость строгого соблюдения ПДД, а также требований дорожных знаков и разметки. Контроль за соблюдением порядка будет осуществляться компетентными службами, — говорится в сообщении.

Работы по демонтажу боллардов планируется завершить в ближайшее время.

Ранее синоптики предупреждали о похолодании и осадках. В связи с этим коммунальные службы города переведены на усиленный режим работы.