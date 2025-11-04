РУ
    17:10, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В Алматы демонтируют болларды вдоль велополос

    Для повышения эффективности уборки снега в Алматы начали демонтировать сигнальные болларды, установленные вдоль велосипедных полос, передает агентство Kazinform.

    В Алматы демонтируют болларды вдоль велополос
    Фото: акимат Алматы

    Как сообщили в управлении организации дорожного движения и пассажирского транспорта, демонтаж временных ограждающих конструкций позволит коммунальным службам проводить механизированную уборку снега, своевременно очищать проезжую часть и предотвращать образование снежных валов, которые могут затруднять движение транспорта и создавать риски для участников дорожного движения.

    При этом в ведомстве подчеркнули, что велосипедная инфраструктура сохраняется и продолжит функционировать в соответствии с требованиями безопасности и стандартами организации дорожного движения.

    — В целях предотвращения конфликтных и аварийных ситуаций управление обращает внимание водителей и других участников дорожного движения на необходимость строгого соблюдения ПДД, а также требований дорожных знаков и разметки. Контроль за соблюдением порядка будет осуществляться компетентными службами, — говорится в сообщении.

    Работы по демонтажу боллардов планируется завершить в ближайшее время.

    Ранее синоптики предупреждали о похолодании и осадках. В связи с этим коммунальные службы города переведены на усиленный режим работы.

