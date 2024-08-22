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    16:25, 22 Август 2024 | GMT +6

    В Алматы благоустроят русло реки Бутаковка и Терренкур

    В Алматы благоустроят русло реки Бутаковка и Терренкур
    Фото: акимат Алматы

    В Алматы ведутся работы по модернизации верхней части Терренкура, а также планируется реконструкция русла реки Бутаковка, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Алматы благоустроят русло реки Бутаковка и Терренкур
    Фото: акимат Алматы

    Аким города Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района сообщил, что ремонт на участке Терренкура не проводился более 20 лет. Здесь будет благоустроен пруд, созданы детские площадки, зоны рекреации, а также появится место для занятий йогой и спортом. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на ноябрь этого года.

    В Алматы благоустроят русло реки Бутаковка и Терренкур
    Фото: акимат Алматы

    Помимо этого глава города отметил, что ведется разработка проектно-сметной документации (ПСД) для реконструкции русла реки Бутаковка и благоустройства водоохранной полосы. Проект включает реконструкцию и укрепление русла, обустройство пешеходной дорожки, зоны отдыха, освещение и посадку более тысячи деревьев и кустарников. Завершение разработки ПСД и прохождение экспертизы планируется до конца года.

    В Алматы благоустроят русло реки Бутаковка и Терренкур
    Фото: акимат Алматы

    Ранее сообщалось о планах по реконструкции участка общей площадью 3,4 гектара вокруг водоема парковой зоны Терренкур. 

    Теги:
    Реконструкция Ремонт Алматы Реки Благоустройство
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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