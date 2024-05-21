Как преобразится Терренкур в Алматы

В Алматы начнется реконструкция участка общей площадью 3,4 гектара вокруг водоема парковой зоны Терренкур, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным акимата города, эта зона находится в восточной части, пролегая параллельно улице Таттимбета и проспекту Достык.

Фото: Акимат Алматы

- Здесь расположится обширная зона отдыха, прогулочная тропа вдоль пруда и пешеходный мост. На территории живописного пруда будет установлена сцена для выступлений у воды. Напротив нее расположится современный амфитеатр под открытым небом, - сообщили в городском акимате.

Фото: Акимат Алматы

Преобразится и знаменитая на Терренкуре ротонда, которая за 20 лет пришла в неудовлетворительное состояние. Для комфорта посетителей будут установлены новые детские и спортивные площадки, скамейки и урны, опоры освещения. Запланированы работы по озеленению участка площадью 19,6 тысячи квадратных метров, укладке тротуарной плитки на 2,8 тысячи квадратных метров и внедрению системы автополива.

Фото: Акимат Алматы

В рамках реконструкции также предусмотрено благоустройство пруда, в связи с чем в настоящий момент вода в нем отсутствует. Подача будет восстановлена после завершения работ. Реконструкция начнется в начале июня и завершится к концу этого года.

Фото: Акимат Алматы

- Обновленное общественное пространство превратит участок в комфортную и привлекательную зону отдыха для алматинцев и гостей города, - добавили в ведомстве.

Тропа здоровья на Терренкуре была построена в 1974 году. Эта территория находилась в частной собственности, и ремонт не проводился здесь более 20 лет. В 2023 году участок был возвращен в коммунальную собственность, после чего начались работы по разработке проектно-сметной документации по реконструкции.

Фото: Акимат Алматы

Ранее руководитель управления финансов города Канат Сухамбеков сообщил, что на реконструкцию участка вокруг озера парковой зоны Терренкур будет выделено 1,5 млрд тенге.