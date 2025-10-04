В Алмалинском районе Алматы отключили горячую воду из-за аварии на теплосети

Повреждение возникло из-за коррозии трубопровода, который был введен в эксплуатацию в 2010 году.

Аварийной бригадой ТОО «Алматинские тепловые сети» ведется работа по устранению повреждения, возникшего на участке трубопровода диаметром 200 мм. Для устранения повреждения привлечено три единицы специализированной техники и восемь человек личного состава.

— В связи с повреждением будет ограничено горячее водоснабжение для потребителей в контуре улиц Шакарима — Прокофьева — Кулымбетов — Брусиловского. Восстановить подачу горячей воды в названном контуре улиц планируется сразу после завершения ремонтных работ, ориентировочно в 23.00 часов текущего дня, — сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

Проживающих в указанном районе алматинцев и гостей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. В случае возникновения какой-либо нештатной ситуации (выброс воды, пар и т. д.) рекомендуют не предпринимать самостоятельных действий и сообщить по номеру 109.

Ранее сообщалось, что в жилых массивах Алматы переходят на индивидуальные договоры на воду.

Напомним, 10 групповых водопроводов переданы в ведение акиматов в Казахстане.



