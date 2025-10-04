РУ
    18:05, 03 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Алмалинском районе Алматы отключили горячую воду из-за аварии на теплосети

    В Алмалинском районе по улице Шакарима произошло повреждение трубопровода на распределительной теплосети, передает корреспондент агентства Kazinform.

    вода кран су
    Фото: Kazinform

    Повреждение возникло из-за коррозии трубопровода, который был введен в эксплуатацию в 2010 году.

    Аварийной бригадой ТОО «Алматинские тепловые сети» ведется работа по устранению повреждения, возникшего на участке трубопровода диаметром 200 мм. Для устранения повреждения привлечено три единицы специализированной техники и восемь человек личного состава.

    — В связи с повреждением будет ограничено горячее водоснабжение для потребителей в контуре улиц Шакарима — Прокофьева — Кулымбетов — Брусиловского. Восстановить подачу горячей воды в названном контуре улиц планируется сразу после завершения ремонтных работ, ориентировочно в 23.00 часов текущего дня, — сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

    Проживающих в указанном районе алматинцев и гостей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. В случае возникновения какой-либо нештатной ситуации (выброс воды, пар и т. д.) рекомендуют не предпринимать самостоятельных действий и сообщить по номеру 109.

    Ранее сообщалось, что в жилых массивах Алматы переходят на индивидуальные договоры на воду.

    Напомним, 10 групповых водопроводов переданы в ведение акиматов в Казахстане.

    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
