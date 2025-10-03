10 групповых водопроводов переданы в ведение акиматов в Казахстане

Из них 4 находятся в Мангистауской области, 4 — в Западно-Казахстанской области, по одному — в Акмолинской области и области Абай.

В настоящее время ведется работа по передаче местным исполнительным органам 11-ти групповых водопроводов, документы по 9-ти из них находятся в департаментах государственного имущества и приватизации. В общей сложности акиматам планируется передать 41 групповой водопровод.

Местные исполнительные органы имеют полномочия и инструменты прямого управления коммунальной инфраструктурой: они формируют тарифы, распределяют бюджетные средства, имеют возможность включать расходы на эксплуатацию и реконструкцию в местные и республиканские программы. Передача групповых водопроводов позволит снизить их аварийность за счет регулярного обслуживания и ремонта сетей, обеспечит более прозрачный учет затрат и эффективное использование бюджетных средств, сократит потери воды и повысит энергоэффективность систем, ускорит их цифровизацию и автоматизацию. В итоге ожидается обеспечение устойчивого и бесперебойного доступа к чистой воде для сельских жителей, что является приоритетной задачей государственной политики в водной сфере.

— В то же время Министерством водных ресурсов и ирригации ведется строительство и реконструкция более 2,5 тыс. км водопроводов для обеспечения питьевой водой 1,3 млн человек. В общей сложности реализуется 31 проект в 9 областях страны. В 2024 году завершены 8 проектов по реконструкции и строительству групповых водопроводов в Акмолинской, Алматинской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Мангистауской областях и области Ұлытау. Это улучшило водоснабжение 49 населенных пунктов, где проживают 208 тысяч человек, — сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.

Напомним, что водосбережение в Казахстане выросло на 86%.