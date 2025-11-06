В Алатауском районе Алматы завершают обновление уличного освещения

В Алатауском районе работы ведутся в рамках проекта реконструкции линий освещения на ранее частично неосвещенных участках.

Проектно-сметная документация была разработана в 2024 году и охватывает 255 участков — переулки, дворовые территории и улицы района.

Фото: акимат Алматы

В настоящее время строительно-монтажные работы проводят в микрорайонах Боралдай, Мадениет, 13–14-я территория, Ожет, Теректы, Шапагат, Дархан–Байбесик, Алтын-алма, Томирис, Карасу, Айгерим — 1, 2, Шанырак — 1, 2, Улжан — 1, 2, Акбулак, Зердели, Самгау и Кок-кайнар.

На сегодня уже установили 2 870 опор освещения и 3 390 светоточек.

Всего проектом предусмотрена установка 2 900 опор освещения, 3 550 светильников. Общая протяженность линий составляет 93 километра.

После завершения строительно-монтажных работ, запланированных до конца ноября текущего года, Алатауский район будет освещен на 100%.

