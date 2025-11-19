Обеспечение сел водой и газом ускоряют в Актюбинской области

По словам акима, в 2025 году в области продолжена системная работа по расширению доступа сел к централизованному водоснабжению.

— В этом году водоснабжением обеспечены четыре села с населением более 1 300 человек. До конца года ведется соответствующая работа по централизованному питьевому водоснабжению шести сел с населением около 2 тысяч человек, — сообщил Асхат Шахаров.

Фото: акимат Актюбинской области

Он отметил, что областной центр сегодня обеспечен 85 тысячами кубометров питьевой воды в сутки, что позволяет стабильно покрывать потребности жителей Актобе.

Фото: акимат Актюбинской области

Не менее активно ведется работа по газификации территории.

— В этом году темпы подключения сел к природному газу по области достигли рекордных показателей. Газом обеспечены 22 населенных пункта с населением около 9 тысяч человек, до конца года еще шесть сел с населением 3 500 человек получат доступ к голубому топливу, — отметил глава региона.

Фото: акимат Актюбинской области

Асхат Шахаров подчеркнул, что такие масштабы газификации сопоставимы с суммарным трехлетним результатом предыдущих лет.

— Всего за год, обеспечив газом 28 сел — 12,3 тыс человек, достигается показатель, равный трехлетнему результату (2022–2023–2024 годы: 32 села, 14 тысяч человек), — сообщил он.

В результате доля газификации населения Актюбинской области ожидаемо достигнет 97%, что станет одним из самых высоких показателей в стране.