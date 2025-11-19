РУ
телерадиокомплекс президента РК
    13:11, 19 Ноябрь 2025

    Обеспечение сел водой и газом ускоряют в Актюбинской области

    Аким Актюбинской области Асхат Шахаров подчеркнул, что обеспечение населения качественной питьевой водой и газом является одним из ключевых направлений развития региона. Об этом он сообщил на брифинге в Службе центральных коммуникаций в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По словам акима, в 2025 году в области продолжена системная работа по расширению доступа сел к централизованному водоснабжению.

    — В этом году водоснабжением обеспечены четыре села с населением более 1 300 человек. До конца года ведется соответствующая работа по централизованному питьевому водоснабжению шести сел с населением около 2 тысяч человек, — сообщил Асхат Шахаров.

    Он отметил, что областной центр сегодня обеспечен 85 тысячами кубометров питьевой воды в сутки, что позволяет стабильно покрывать потребности жителей Актобе.

    Не менее активно ведется работа по газификации территории.

    — В этом году темпы подключения сел к природному газу по области достигли рекордных показателей. Газом обеспечены 22 населенных пункта с населением около 9 тысяч человек, до конца года еще шесть сел с населением 3 500 человек получат доступ к голубому топливу, — отметил глава региона.

    Асхат Шахаров подчеркнул, что такие масштабы газификации сопоставимы с суммарным трехлетним результатом предыдущих лет.

    — Всего за год, обеспечив газом 28 сел — 12,3 тыс человек, достигается показатель, равный трехлетнему результату (2022–2023–2024 годы: 32 села, 14 тысяч человек), — сообщил он.

    В результате доля газификации населения Актюбинской области ожидаемо достигнет 97%, что станет одним из самых высоких показателей в стране.

