РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:48, 29 Апрель 2024 | GMT +6

    В Актюбинской области продезинфицировали 403 гектара — МЧС РК

    распыление веществ
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Силами войсковой части Министерства обороны в Актюбинской области проведена дезинфекция подтопленных территорий общей площадью 403 гектара. Об этом на брифинге в СЦК сообщил представитель МЧС РК Аскар Шарип, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Атырауской области продолжается мониторинг уровня воды реки Жайык (Урал). Осуществляется мониторинг паводковой ситуации с помощью дрона. Проводятся берегоукрепительные работы.

    — В Атырау, Индерском, Махамбетском, Исатайском и Курмангазинском районах возведено свыше 500 км дамб. В Кульсары откачано более 207 тысяч куб. метров воды с подтопленных территорий с помощью передвижных насосных станции и мотопомп. По республике вернулся в свой дом 38 521 человек. В эвакопунктах остаются 6 726 человек, — сказал А. Шарип на площадке в СЦК.

    Он добавил, что с начала паводка откачано свыше 12,9 млн кубометров талой воды, проведена укладка 7 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала.

    По информации представителя МЧС РК, всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано более 20 тысяч человек и 2 772 единицы техники, 335 водооткачивающих средств и 249 плавательных средств, 7 воздушных судов.

    В связи с выполнением поставленных задач в полном объеме часть сил и средств Министерства обороны из города Алматы, Карагандинской области, ранее направленных в Западно- и Северо-Казахстанскую области, возвращаются на места постоянной дислокации.

    Теги:
    Атырауская область МЧС Дезинфекция Регионы Казахстана Паводки в Казахстане Актюбинская область
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!