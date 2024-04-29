Силами войсковой части Министерства обороны в Актюбинской области проведена дезинфекция подтопленных территорий общей площадью 403 гектара. Об этом на брифинге в СЦК сообщил представитель МЧС РК Аскар Шарип, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Атырауской области продолжается мониторинг уровня воды реки Жайык (Урал). Осуществляется мониторинг паводковой ситуации с помощью дрона. Проводятся берегоукрепительные работы.

— В Атырау, Индерском, Махамбетском, Исатайском и Курмангазинском районах возведено свыше 500 км дамб. В Кульсары откачано более 207 тысяч куб. метров воды с подтопленных территорий с помощью передвижных насосных станции и мотопомп. По республике вернулся в свой дом 38 521 человек. В эвакопунктах остаются 6 726 человек, — сказал А. Шарип на площадке в СЦК.

Он добавил, что с начала паводка откачано свыше 12,9 млн кубометров талой воды, проведена укладка 7 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала.

По информации представителя МЧС РК, всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано более 20 тысяч человек и 2 772 единицы техники, 335 водооткачивающих средств и 249 плавательных средств, 7 воздушных судов.

В связи с выполнением поставленных задач в полном объеме часть сил и средств Министерства обороны из города Алматы, Карагандинской области, ранее направленных в Западно- и Северо-Казахстанскую области, возвращаются на места постоянной дислокации.