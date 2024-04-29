Часть сил МЧС, ранее направленных в СКО, возвращается на места постоянной дислокации

В связи с выполнением поставленных задач в полном объеме, часть сил и средств Министерства по чрезвычайным ситуациям из города Астаны, Туркестанской и Костанайской областей, ранее направленных в Северо-Казахстанскую область, возвращается на места постоянной дислокации. Об этом сообщил представитель МЧС РК Аскар Шарип на брифинге в СЦК, передает агентство Kazinform.

По республике вернулись в свои дома 38 254 человек. В эвакопунктах остаются 6 727 человек. С начала паводка откачано свыше 12 млн кубометров талой воды, проведена укладка 6,6 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала.

- В Атырауской области продолжается мониторинг уровня воды реки Жайык. Проводятся берегоукрепительные работы. За прошедшие сутки в Индерском, Махамбетском, Исатайском и Курмангазинском районах уложено 500 тысяч мешкотар и отсыпано 1 510 тонн инертных материалов. В г. Кульсары откачано 196 055 кубометров воды с подтопленных территорий, - сказал спикер.

По его словам, в целом службами гражданской защиты продолжаются проведение противопаводковых мероприятий, ликвидация последствий паводков и оказание помощи населению в Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Западно- и Северо-Казахстанских областях.

С начала паводка откачано свыше 12,8 млн м3 талой воды, проведена укладка 6,6 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертного материала.

В Атырауской области продолжается мониторинг уровня воды реки Жайык. Проводятся берегоукрепительные работы. За прошедшие сутки в Индерском, Махамбетском, Исатайском и Курмангазинском районах уложено 500 тысяч мешкотар и отсыпано 1 510 тонн инертных материалов. В г. Кульсары откачана 196 055 куб. метров воды с подтопленных территории.

Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 20 309 человек и 2 783 единиц техники, 584 водооткачивающих и плавательных средств, 8 воздушных судов.

В МЧС, департаментах по ЧС Актюбинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях функционируют телефоны горячей линии. На телефон горячей линии поступило 2 250 звонков. В эвакопунктах с гражданами работают психологи и медицинские работники департаментов по чрезвычайным ситуациям, Центра медицины катастроф МЧС.